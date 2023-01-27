عدد السكان في اليابان ينخفض من 125 مليوناً إلى 88 مليوناً بحلول 2065

تعاني اليابان انخفاضاً كبيراً في عدد المواليد، ولهذا السبب انخفض عدد سكان ثالث اقتصاد في العالم انخفاضاً قياسياً بلغ 644 ألفاً في 2020-2021، وفقاً لبيانات حكومية. ومن المتوقع أن ينخفض عدد السكان من 125 مليوناً حالياً، إلى ما يقدر بنحو 88 مليوناً في عام 2065 - بنسبة 30٪ في 45 عاماً. ولايزال معدل المواليد عند 1.3، وهو متوسط عدد الأطفال الذين ستنجبهم المرأة في حياتها، ما يشير إلى أنه أقل بكثير من معدل 2.1 المطلوب للحفاظ على استقرار السكان. ويستمر عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً في الازدياد - حيث يمثلون الآن أكثر من 28٪ من السكان، ما يعتبر أكبر مهدد للاقتصاد.

لهذا السبب أصدر رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، تحذيراً صارخاً للشعب الياباني: إما إنجاب المزيد من الأطفال، أو المخاطرة بجر بلدهم إلى أعماق الاختلال الوظيفي. وأشار في كلمة ألقاها أمام البرلمان لمدة 45 دقيقة إلى أن عدد المواليد في اليابان يقدر بأقل من 800 ألف في العام الماضي.

كانت لغة كيشيدا لافتة للنظر، لكن لا يبدو أن جمهوره يستمع، فقد أثبتت التجربة في اليابان قبل وقت طويل أن الأزمة الديموغرافية، لا يستطيع أي من شاغلي كانتي - مكتب رئيس الوزراء - التغلب عليها حتى قبل انتقال كيشيدا في الخريف الماضي إلى هذا المنصب.

وظل تفاعل الحكومة مع الأزمة نهجاً ذا شقين، يجمع بين التوسلات القاسية لـ«العودة إلى المنزل والتكاثر» والحوافز المالية للأزواج الذين يستجيبون لهذه الدعوة. وعلى الرغم من كل تحذيراته الضمنية من أن اليابان على مفترق طرق، فإن كيشيدا يتمسك إلى حد كبير بالنص أعلاه، الذي ظل يرفضه بالفعل معظم الشباب الياباني.

خطط فضفاضة

وفي ظل خطط فضفاضة لن يتم تحديدها حتى شهر مارس، ستحصل العائلات على مخصصات أكبر لإنجاب الأطفال، وسيتمكن الآباء العاملون من الحصول على المزيد من رعاية الأطفال بعد خروجهم من المدرسة، وستكون هناك إصلاحات ستجعل من السهل على الآباء أخذ إجازة لتربية الأسرة، وكل هذه الإصلاحات ممولة للإنفاق على الأطفال والتي سيتم الانتهاء منها في يونيو.

جهود اليابان السابقة لتشجيع السكان على إنجاب المزيد من الأطفال كان لها تأثير محدود، فقد فشلت إعانات الحمل والولادة ورعاية الأطفال، وبينما يشكو بعض الخبراء من أن السياسيين يستهدفون الآباء الذين لديهم أطفال بالفعل، فإنهم لا يسألون أنفسهم عن سبب تردد الشباب في تكوين أسر.

على سبيل المثال تحدثت الطالبة الجامعية، ناو إيماي، لصحيفة الغارديان أواخر العام الماضي، مبررة عدم رغبتها في إنجاب الأطفال مستقبلاً. قالت: «كنت أعتقد أنني سأتزوج في سن الـ25، وأصبح أماً في الـ27 من عمري». وتضيف «لكن عندما أنظر إلى أختي الكبرى، التي لديها بنت تبلغ من العمر عامين، أتمنى ألا يكون لدي أطفال» وتقول إيماي «عندما يكون لديك طفل في اليابان، يستمر الزوج في العمل ولكن من المتوقع أن تترك الأم وظيفتها، وتعتني بالأطفال» وتقول «أشعر فقط أنه من الصعب تربية الأطفال مالياً وعقلياً وجسدياً» وتختتم بقولها «تقول الحكومة إنها ستوفر دعماً أفضل للعائلات التي لديها أطفال صغار، لكن ليس لدي ثقة كبيرة بالسياسيين».

تشككها يصعب من التحدي الذي يواجه كيشيدا - وهو التحدي الذي يرغب في أن يُكسبه رأسمال سياسياً كبيراً يعينه في حربه على معدلات تأييده المنخفضة.

دراسة

ويبدو أن إيماي ليست وحدها، فقد كشفت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة نيبون، قبل أن يخاطب كيشيدا أعضاء البرلمان، أن 16.5٪ فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاماً يعتقدون أنهم سيتزوجون. كما أوضحت صحيفة، ماينيتشي شيمبون، في افتتاحية بأن المشاكل تنشأ عندما تصطدم طموحات الشباب بالواقع الاقتصادي. ومضت الافتتاحية في تبريراتها «في اليابان، تتحمل الأسر التي لديها أطفال أعباء اقتصادية ثقيلة، وتعتبر الكلفة العالية للتعليم، مثل التعليم المدرسي والجامعي، سبباً رئيساً لعدم إنجاب المواطنين عدداً مثالياً من الأطفال. وتساعد علاوات الأطفال الأسر التي تربي الأطفال، لكن هذه العلاوات لا تؤدي إلى تصحيح أساسي للتفاوتات الاقتصادية».

وطالما استمرت الحكومات المحافظة المتعاقبة في الحد من الهجرة، كجزء من حل محتمل لنقص العمالة المزمن والضغط المتزايد على تمويل الصحة والضمان الاجتماعي، فإن الإجماع هو أن الحل يجب أن يأتي من الداخل. ومع ذلك، كان خطاب كيشيدا مقتصراً على تفاصيل محددة حول الضغوط طويلة المدى التي يقول الأزواج إنها تجعلهم يفكرون مرتين في تكوين عائلات أكبر، أو أي أطفال على الإطلاق. وتتمثل هذه الضغوط في كلفة التعليم الإلزامي والعالي، وارتفاع تكاليف المعيشة، والأجور المتدنية وغير المستقرة، ووظائف العمال غير المنتظمين، وساعات العمل الطويلة والتي تجعل الحياة الأسرية السليمة مستحيلة من الناحية العملية.

مشاركة الهواجس

وتشارك صحيفة يوميوري شيمبون، وهي الحليف الطبيعي لحزب كيشيدا، المواطنين هواجسهم. وقالت في افتتاحيتها قبل أيام من خطابه: «إذا استمر معدل المواليد المنخفض، فإن عدد العمال في المستقبل سيستمر في الانخفاض، وسيفقد المجتمع حيويته». وتتساءل الصحيفة «ولكن كم عدد الأشخاص الذين سيرغبون في إنجاب الأطفال إذا تم ببساطة توسيع المزايا النقدية الحالية؟ إن فعالية هذا الإجراء تدعو للتساؤل».

وبينما تنتظر اليابان رئيس وزرائها لتوضيح التفاصيل، يواصل زملاؤه في الحزب الليبرالي الديمقراطي إرسال رسالة مختلفة تماماً. الأسبوع الماضي ألقى رئيس الوزراء السابق، تارو آسو، والذي له تاريخ من زلات اللسان - ألقى باللوم في انخفاض معدل المواليد على النساء اللائي يتزوجن بعد فوات الأوان. وحذر كيشيدا من أن اليابان قد وصلت إلى «لحظة» معالجة نقص الأطفال لديها. فإذا كانت التجربة خير دليل، فيجب أن يكون المال الذكي هو الحل الأخير.

• رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يصدر تحذيراً صارخاً للشعب الياباني: إما إنجاب المزيد من الأطفال، أو المخاطرة بجر البلاد إلى أعماق الاختلال الوظيفي.

• جهود اليابان السابقة لتشجيع السكان على إنجاب المزيد من الأطفال كان لها تأثير محدود، حيث فشلت إعانات الحمل والولادة ورعاية الأطفال.