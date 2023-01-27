فرقة شرطيات مصريات لحماية المدنيين ببعثة أممية في مالي

أعلنت جهات أممية ومصرية متطابقة عن بدء عمل أول فرقة شرطية نسائية كاملة، لمواجهة أخطار العبوات الناسفة في مالي ضمن بعثة الأمم المتحدة «مينوسما»، وفيما استقبل الخبر من قبل أوساط سياسية وأمنية كتطور لدفع خطر الإرهاب في الدولة الإفريقية، رحبت أوساط نسوية وحقوقية في المجتمع المدني المصري بالخطوة، باعتبارها مؤشراً جديداً لتمكين المرأة المصرية والعربية، واقتحام مجالات جديدة في الفضاء العام، كانت في السابق حكراً على الرجل.

وقالت منظمة الأمم المتحدة في حسابها على «تويتر» إن «الفريق مشكّل من الشرطة النسائية المصرية لحفظ السلام، لأول مرة في تاريخ عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فريق شرطة مكون بالكامل من حافظات السلام ضمن بعثة (مينوسما) يتولى حماية المدنيين في مالي من خطر الهجمات بالعبوات الناسفة الارتجالية والألغام».

وقالت «مينوسما» في حسابها على «تويتر»: «وحدة شرطة مصرية مكونة بالكامل من النساء، تفتح آفاقاً جديدة في مكافحة الألغام في وسط مالي».

وبحسب «مينوسما» يمثل الفريق الشرطي النسوي المصري، واحداً من ثلاثة فرق للشرطة المصرية، ضمن وحدة حفظ السلام في منطقة «دوينتز» بمالي، والتي يتم نشرها منذ عام 2017.

نهج جديد

وقال قائد البعثة الأممية «مينوسما» في مالي، القاسم وين، في تصريحات إعلامية: «هذا النهج الجديد يمثل مبادرة رائدة، هدفها ضمان سلامة وأمن حفظة السلام، نظراً لاستمرار التهديد من العبوات الناسفة الارتجالية والألغام».

وقالت قائدة الفرقة الشرطية النسائية المصرية، رنا غراب: «نحن فخورات للغاية كوننا أول نساء يتدربن على تخفيف خطر العبوات الناسفة الارتجالية. إن من شأن ذلك أن يساعدنا كثيراً في مصر والشرق الأوسط، كما تساعدنا التجربة على إظهار النساء كقادرات على فعل أي شيء يستطيع الرجال القيام به».

وضمت قوات حفظ السلام في عام 2019 نحو 95 ألف امرأة من مختلف أنحاء العالم، بما نسبته 4.7% من الأفراد العسكريين، و10% من أفراد الشرطة، لكن المستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 15% من الوحدات العسكرية، و25% للمراقبين العسكريين وضباط الأركان، وبنسبة متناسبة على مستوى الشرطة، وتستهدف الأمم المتحدة من هذا التطور، تحسين الأداء العام لقوات حفظ السلام عبر التنوع، ودعم الناجيات من العنف، وتعزيز فرص الوصول إلى المجتمعات المحلية، وتشجيع المرأة على الانخراط في عمليات حفظ السلام، وخلق نماذج نسائية يحتذى بها في قوات حفظ السلام، بحسب موقع «هن» النسوي.

من جهته، أشاد «المجلس القومي للمرأة» بتشكيل الفرقة الشرطية النسائية المصرية، وقالت رئيسة المجلس الدكتورة، مايا مرسي، في تغريدة لها على «تويتر» تعليقاً على صورة الشرطيات المساهمات في الفرقة: «وجوه مشرفة للمرأة المصرية من قلب الأمم المتحدة.. تحيا مصر بسيدات أظهرن القوة والشجاعة والإصرار والعزيمة».