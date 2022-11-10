6 قتلى في زلزال يهز غرب نيبال

ضرب زلزال جبال غرب نيبال، الواقعة في جبال الهيمالايا، في الساعات الأولى أول من أمس.

وشعر بالزلزال سكان العاصمة الهندية نيودلهي، التي تبعد 400 كيلومتر غرب مركزه. وقال المركز الوطني لرصد وبحوث الزلازل في نيبال إن مركز الزلزال على بعد 158 كيلومتراً شمال شرق مدينة بيليبيت، الواقعة في ولاية أوتار براديش الهندية المجاورة، ووقع على عمق 10 كيلومترات.

وأظهرت تقارير إعلامية بعد الزلزال أن السكان شعروا بهزات أرضية أيضاً في العاصمة الهندية نيودلهي والمناطق المحيطة بها.

وذكرت تقارير إخبارية محلية في نيبال أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا، عندما انهارت عليهم منازلهم في قرية جبلية، وأصيب عدد آخر.

وقال نائب مفتش الشرطة في دوتي، بولا بهاتا، إن خمسة آخرين تعرضوا لإصابات خطرة، عندما انهارت ثمانية منازل.

وقدم المركز الوطني لرصد وبحوث الزلازل في نيبال تقديرات أولية لقوة الزلزال، بلغت 6.6 درجات، بينما جاءت تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الأولية بـ5.6 درجات.

وكان مركز الزلزال على عمق 15.7 كيلومتراً، وعلى بعد 21 كيلومتراً شرق ديبايال، وهي منطقة نائية قليلة السكان.

الزلازل شائعة في جبال نيبال، التي شهدت زلزالاً بقوة 7.8 درجات عام 2015، أدى إلى مقتل نحو 9000 شخص، وألحق أضراراً بنحو مليون مبنى.

• مركز الزلزال يقع على عمق 15.7 كيلومتراً وعلى بعد 21 كيلومتراً شرق ديبايال، وهي منطقة نائية قليلة السكان.