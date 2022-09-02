«أخوة إيطاليا» الأوفر حظاً في الانتخابات المقبلة
أظهر أحدث استطلاع رأي حول الانتخابات الإيطالية المقررة في الـ25 من الشهر الجاري، أن حزب أخوة إيطاليا «فلاتيلّي ديتاليا» بزعامة جورجيا ميلوني يتصدر توقعات التصويت بنسبة 24%، متقدماً بفارق 1% عن الحزب الديمقراطي الذي حل ثانياً بنسبة 23%. وتساوى في المركز الثالث حزب الرابطة «لا ليغا» وحركة خمس نجوم بنسبة 13.4%. وحل رابعاً حزب «فورتسا إيطاليا» بنسبة 8.1%، وجاءت في المركز الخامس قائمة حزبي العمل «أتسيوني» وتحيا إيطاليا «فيفا إيطاليا» بنسبة 5%، ثم تحالف اليسار الإيطالي والخضر بنسبة 4.1%.
وبحسب استطلاع الرأي الذي نشرته صحيفة «إل كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، لا يبدو أن الحملة الانتخابية غير المسبوقة أثارت اهتمام الناخبين حتى الآن. فقد أظهر الاستطلاع أن 51% من الأشخاص الذين شملهم تابعوا الحملات الانتخابات قليلاً أو لم يتابعوها على الإطلاق مقابل 49% تابعوها جيداً أو جزئياً.
ويعزو الاستطلاع عدم اهتمام نسبة كبيرة ممن شملهم بالانتخابات المقبلة إلى عاملين: الأول هو فترة الصيف المخصصة عادة للعطلات، والتي يوليها الإيطاليون اهتماماً أكبر هذا العام، لأنها تأتي بعد أكثر من عامين من الإغلاق والقيود لاحتواء انتشار جائحة «كوفيد-19»، أما العامل الثاني فيتمثل في طريقة انهيار حكومة ماريو دراجي، التي كانت غير مفهومة للأغلبية العظمى من الإيطاليين، وفاقمت خيبة الأمل لديهم.
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