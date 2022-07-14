الإدارة الأميركية تدعو عائلة أبوعاقلة إلى زيارة واشنطن

المصدر: القدس - أ.ف.ب

دعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي وصل إسرائيل أول من أمس، عائلة الصحافية الفلسطينية الأميركية الراحلة شيرين أبوعاقلة إلى زيارة واشنطن، كما أكد مسؤول أميركي.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك ساليفان، للصحافيين إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن «تحدث منذ وقت قصير إلى عائلة أبوعاقلة»، التي أكدت الأمم المتحدة أنها قضت في شهر مايو الماضي برصاص جندي إسرائيلي، خلال عملها في تغطية عملية عسكرية إسرائيلية بشمال الضفة الغربية المحتلة. وأضاف أن بلينكن «دعا العائلة إلى الولايات المتحدة للقائه والتواصل المباشر معه».



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