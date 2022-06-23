أكثر من 1000 قتيل في زلزال ضرب أفغانستان

المصدر: غارديز (أفغانستان) وكالات

تجاوز عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجات وضرب جنوب شرق أفغانستان ليل الثلاثاء الأربعاء إلى 1000 قتيل.

وقال محمد أمين حذيفة مدير إدارة الإعلام والثقافة في بكتيكا وهي من بين المناطق الأشد تضرراً لرويترز «الحصيلة بلغت 1000 قتيل و1500 جريح، وهذا العدد قد يرتفع إذ أن هناك عائلات كثيرة في عداد المفقودين. ونُقل المصابون إلى كابول وغارديز».

على المستوى الرسمي، لايزال مسؤولو إدارة مكافحة الكوارث يقدرون عدد المصابين بنحو 600.

وكان المتحدث باسم الحكومة محمد نعيم كتب في تغريدة في وقت سابق «عدد ضحايا الزلزال حتى الآن في ولايتي باكتيكا وخوست 900 قتيل و500 جريح».

وقال مساعد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية بلال كريمي لوكالة فرانس برس إن «الكثير من المنازل دمرت وسكانها لا يزالون تحت الأنقاض». وكتب في تغريدة «ندعو وكالات الإغاثة لتقديم مساعدة فورية لضحايا الزلزال لتجنب كارثة إنسانية».

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجات على عمق 10 كيلومترات قرابة الساعة 1.30 بالقرب من الحدود مع باكستان، وفقاً لمعهد رصد الزلازل الأميركي.

وضرب زلزال ثان بقوة 4.5 درجات المكان نفسه تقريباً في الوقت ذاته، وفقاً للمصدر نفسه.

وبحسب يعقوب منظور، أحد زعماء القبائل من بكتيكا، فإن الكثير من الجرحى كانوا من منطقة جيان في الولاية وتم نقلهم إلى المستشفى في سيارات إسعاف ومروحيات.

كابول تدعو وكالات الإغاثة لتقديم مساعدة فورية لضحايا الزلزال لتجنب كارثة إنسانية.

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