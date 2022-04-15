«أيقونة كندا».. سياسية مخضرمة ناهزت الـ 101 وترفض التقاعد

المصدر: ترجمة: مكي معمري ■ عن «الغارديان»

عندما تقاعدت هايزل ماكاليون، في عام 2014، من منصب عمدة مدينة ميسيسوجا الكندية، كانت تبلغ من العمر 93 عاماً. ولكن في حين أن معظم الأشخاص في سنها يبتعدون عادةً عن الحياة العامة، فإن السياسية الكندية أظهرت القليل من الاهتمام بالتنحي جانباً. وفي سن الـ101، قبلت، أخيراً، عرضاً لتمديد دورها مديرةً لهيئة مطار تورنتو الكبرى، وهو عقد سيستمر لمدة ثلاث سنوات.

وأثنى وزير النقل الكندي على جهود المُعمرة، التي تواصلت أربعة عقود في الخدمة المجتمعية، وتوقع أداءً جيداً خلال إشرافها على أكبر مطار في كندا وتوجيهه. وتم الإعلان عن تمديد عقد الوظيفة، الأسبوع الماضي، بعد أقل من شهر من تجديد دورها مستشارة خاصة لجامعة تورنتو-ميسيساغا، التي أشادت بـ«معرفتها الموسوعية بالسياسة». واشتهرت ماكاليون بأسلوبها الحكيم في الإدارة. وكانت لها بصمة واضحة في المجتمع المحلي، وتحمل مدرسة ومكتبة وفريق بيسبول، اسم السياسية المخضرمة، فيما تم الإعلان عن مشروع سكة حديد أطلق عليه اسم «خط هايزل ماكاليون»، في فبراير.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة كيب بريتون، توم أوروبانياك، الذي ألف كتاباً عن ماكاليون، «قال أحد رؤساء الوزراء السابقين، إنها تلوح في أفق عالم السياسة بولاية أونتاريو، بما يتجاوز بكثير ما يتوقعه المرء بمجرد قراءة القوانين المتعلقة بسلطات العمدة،» متابعاً، «وأضاف رئيس الوزراء أنها السياسية الوحيدة في الولاية التي تخيفه». وأضاف أوروبانياك، «لذلك كلما أرادت التحدث عن قضية حتى يومنا هذا تتم ملاحظتها بسرعة».

من جانبه، وصف رئيس الوزراء في أونتاريو، دوغ فورد، ماكاليون بأنها «أيقونة كندا»، في احتفال بعيد ميلادها الـ100 العام الماضي؛ وقال، «أنا أحبها، إنها مرشدة، وقد علمتني الكثير، وهي موجودة دائماً للجميع». ووصلت إلى الحدث مرتدية قميص اتحاد الهوكي النسائي في أونتاريو، يحمل اسم «هايزل»، ورقم 100 - في إشارة إلى عملها لاعبة هوكي محترفة في وقت سابق من حياتها. وبقيت ماكاليون في منصب العمدة لمدة 36 عاماً، إذ نمت المدينة من منطقة زراعية، غرب تورنتو، إلى سابع أكبر مدينة في كندا.

وقال أوروبانياك إنه ضحك عندما سمع أن ماكاليون جددت عقدها مع هيئة المطارات في المنطقة، «ستبقى نشطة طالما استطاعت. لقد اشتهرت بخوض معركة استمرت سنوات مع الرئيس السابق لهيئة المطار، وكان يعتقد أنه سيتغلب على هايزل، لكن لم يفعل».

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