عقوبات أميركا على أفغانستان أشد فتكاً من 20 عاماً حرباً

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن «فورين بوليسي إن فوكس»

أصبحت العقوبات الاقتصادية الأميركية في السنوات الأخيرة، إحدى أهم الأدوات في السياسة الخارجية الأميركية، وتخضع الآن نحو 20 دولة للعديد من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة. ولكن إذا عرف مزيد من الأميركيين ما هو عدد المدنيين الأبرياء الذين يلقون حتفهم نتيجة هذه العقوبات، فهل سيتم السماح بمساوئ هذه العقوبات؟

ربما نكون على وشك معرفة ذلك في أفغانستان، إذ إن العقوبات المفروضة الآن على هذه الدولة في طريقها إلى قتل الكثير من المدنيين خلال السنوات المقبلة، أكثر مما قتل في 20 عاماً من الحرب، ولم يعد هناك مجال لإخفاء ما يجري هناك.

مليون طفل سيعانون سوء التغذية

تشير التوقعات إلى أن نحو 22.8 مليون شخص سيواجهون في الشتاء الجاري مستوى عالياً من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهذا العدد يشكل 55% من تعداد السكان في أفغانستان، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في هذه الدولة. وتشير التقديرات إلى أن نحو مليون طفل سيعانون «سوء التغذية الحاد» هذا العام، وهناك احتمال كبير بأن الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، يمكن أن يموتوا نتيجة الأمراض المتعددة، حتى بعد أن يتمكنوا من الحصول على التطعيمات اللازمة والمواد المغذية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، وفي الوقت الجاري لا يحصل 98% من سكان أفغانستان على ما يكفي من الطعام، وفق إحصاءات برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة.

مصادرة مليارات دولار

وأكبر هذه العقوبات وأشدها تدميراً التي تواجه أفغانستان في الوقت الجاري هي مصادرة نحو سبعة مليارات من أصول الدولة الموجودة في الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، وهذا ما يعادل نصف اقتصاد أفغانستان، ونحو واردات الدولة لمدة 18 شهراً، والتي تتضمن الطعام والدواء، وحاجات البنية التحية التي تتسم بأهمية حيوية للصحة العامة.

ولكن اتضح أن آثار هذه الخسارة على أصول المصرف المركزي الأفغاني، أشد فتكاً من خسارة الواردات الضرورية، وهذه الأصول التي تمت مصادرتها هي بالدولار، ومن المعروف أن الدول تحتاج إلى هذا الاحتياطي العالمي بالعملة الصعبة، للحفاظ على الاقتصاد، ونظام مالي مستقر في الدولة، وذكرت التقارير وصندوق النقد الدولي أنه منذ تجميد الاحتياطيات أدى ذلك إلى حدوث نقص في السيولة المالية إضافة إلى خسارة في الخدمات المصرفية، الأمر الذي نجم عنه شل حركة البنوك الأفغانية.

نتائج كارثية

ووصفت التقارير الإخبارية على أرض الواقع مدى فداحة التكاليف الإنسانية الكارثية لهذا الاضطراب الناجم عن خسارة هذه الاحتياطيات، وأصبحت الأمهات اليائسات من شدة الفقر يبحثن عن الأدوية لأطفالهن المصابين بالهزال، وتزايد تعداد الأشخاص الذين يعيشون من دون دخل، وتخلى المزارعون عن العمل في أراضيهم، وانخفضت العملة الأفغانية بنحو 25% منذ أغسطس الماضي، الأمر الذي رفع أسعار المواد الغذائية، والسلع الضرورية إلى معدلات تفوق طاقة كثيرين على الشراء في هذه الدولة التي تعتبر الأشد فقراً في قارة آسيا. وفرضت المصارف حداً على سحوبات الأموال لا يتعدى 400 دولار، وكذلك فرضت قيوداً تجعل الشركات غير قادرة على تلبية كشوف رواتبها، وهذا ما دفع الكثير من الأشخاص ليصبحوا عاطلين عن العمل ويعانون جوعاً حاداً.

رأي مؤيدي العقوبات

وكانت استجابة مؤيدي العقوبات، في حكومة الولايات المتحدة وأماكن أخرى، على هذا الطرح، تفيد بأن هؤلاء الأشخاص الذين يعانون الجوع، أو البطالة نتيجة العقوبات يمكن مساعدتهم عن طريق المساعدات الدولية. ولكن من الواضح أن منطق تدمير اقتصاد دولة ومن ثم محاولة إنقاذ الناس عن طريق تقديم المساعدات لن ينجح، ولن تحل المساعدات جزءاً يسيراً من خسائر الدولة لدخلها، الذي تقول تقديرات صندوق النقد الدولي إنه سينخفض بصورة كبيرة وغير مسبوقة تصل إلى 30% في الأشهر المقبلة.

وثمة صعوبات ضخمة في نقل المساعدات، فالنظام المصرفي يعاني الإعاقة، والمصارف الدولية وحتى مجموعات المساعدات ترفض المخاطرة في المشاركة في نقل الأموال، وثمة مشكلات كبيرة في النقل، إضافة إلى خدمات ضرورية أخرى نتيجة العقوبات والانكماش الاقتصادي.

وترى واشنطن وحلفاؤها بأن العقوبات ضرورية رداً على إساءة حركة «طالبان» لحقوق الإنسان، بما فيها قمع النساء، ولكن الناس العاديين خصوصاً الفقراء هم من يدفعون الثمن، فمن هن المئات أو الآلاف من النساء والفتيات اللواتي يجب التضحية بهن من أجل معاقبة «طالبان»؟

الأبرياء سيدفعون الثمن

ولن تحصل الحكومات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة كما كانت الحال خلال 20 عاماً من الحرب، على أي تنازلات من «طالبان» عن طريق تدمير الاقتصاد الأفغاني. ولكن الثمن الأكبر سيدفعه الملايين من الأبرياء الذين سيموت كثير منهم، نتيجة التناقص الكبير في الأغذية والرعاية الصحية، والبطالة، وانخفاض الدخل.

ويبدو أن أعضاء الكونغرس بدأوا يتراجعون عن موقفهم، فقد أرسل نحو 48 عضواً رسالة إلى الرئيس جو بايدن في ديسمبر الماضي يشيرون فيها إلى أن «مصادرة الولايات المتحدة لتسعة مليارات دولار هي احتياطي أفغانستان من العملة الصعبة يؤدي إلى تدهور الدولة في حفرة عميقة من الأزمات الاقتصادية والإنسانية».

وتعتبر هذه العقوبة الجماعية خاطئة بشكل بشع وغير أخلاقية، وتستطيع إدارة بايدن إزالة أكبر عامل مساهم في هذا الخطأ بمجرد جرة قلم، وعليها أن تقوم بذلك في الحال قبل فوات الأوان.

• لا يحصل 98% من سكان أفغانستان على ما يكفي من الطعام، وفق إحصاءات الأمم المتحدة.



• منطق تدمير اقتصاد دولة ومن ثم محاولة إنقاذ الناس عن طريق تقديم المساعدات لن ينجح، ولن تحل المساعدات جزءاً يسيراً من خسائر الدولة لدخلها، الذي تقول تقديرات صندوق النقد الدولي إنه سينخفض بصورة كبيرة وغير مسبوقة تصل إلى 30% في الأشهر المقبلة.



• أكبر العقوبات وأشدها تدميراً التي تواجه أفغانستان في الوقت الجاري هي مصادرة نحو سبعة مليارات من أصول الدولة الموجودة في الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة.

مارك فايزبروت ■ كاتب واقتصادي أميركي

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