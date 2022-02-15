خُمس الشابات الإيرلنديات يتعرّضن لسوء معاملة من قبل أزواجهن

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن «الغارديان»

تكافح الهيئات المختصة في إيرلندا لمعرفة علامات وجود علاقة مسيئة بين الأزواج، في وقت تتعرض فيه واحدة من كل خمس شابات لسوء المعاملة من قبل شريكها، وفقاً لمنظمة «دعم المرأة».

وقالت المنظمة الخيرية إن المناقشات الأخيرة بشأن عنف الذكور أبرزت أن النساء لا يتعرضن فقط لخطر العنف من قبل أشخاص غرباء، ولكن من قبل أقرب الناس إليهن.

وقالت ماري هايز، التي تقود مشروع حملة التوعية «تو أنتو يو»، التابعة للمنظمة الخيرية، إن بحثها أظهر أن النساء الشابات يطلبن الحفاظ على الأمان في حياتهن اليومية، لكن «الطبيعة الخبيثة» للإساءة في العلاقات الزوجية تجعل من الصعب اكتشافها والتدخل.

وأوضحت هايز «نحن بحاجة إلى بناء تعاون مجتمعي وطني يشمل الجميع، والكل يعملون معاً لزيادة الوعي بالإساءة، لمواجهة تلك السلوكيات والمواقف من أجل فهم الإساءة وتقليلها. ولكن أيضاً، بشكل حيوي، لتطوير علاقات صحية ومتبادلة وإيجابية، إضافة إلى الاحترام بين الشريكين».

ووجد استطلاعان تم إجراؤهما في عام 2020 والعام الماضي، شارك فيهما 500 شاب وشابة، أن المفاهيم الخاطئة حول العلاقات المسيئة كانت شائعة، إذ يعتقد 81% من المستجيبين أن تعاطي الكحول والمخدرات يتسبب في إساءة معاملة بعض الأشخاص لشركائهم. ووجدت دراسة استقصائية أجرتها منظمة «دعم المرأة» أن واحدة من كل خمس شابات قالت إنها تعرضت لسوء المعاملة في العلاقة الزوجية، بما في ذلك الاعتداء العاطفي والجسدي والجنسي.

• %81 من المستجيبين يعتقدون أن تعاطي الكحول والمخدّرات يتسبب في إساءة معاملة بعض الأشخاص لشركائهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news