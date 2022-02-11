الأمير تشارلز يدلّل زوجته بلقب «محبوبة»

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن «ديلي ميل»

يُطلق الأمير تشارلز لقباً خاصاً ومميزاً، كنوع من إعرابه عن محبته و«تدليله» لزوجته كاميلا، وفق ما ذكره أحد أصدقاء العائلة المالكة، حيث يدعو ولي العهد البريطاني زوجته بلقب «محبوبة» المأخوذ من العربية، ولغة الأوردو، ويحمل معنى الحبيبة. وكشف أصدقاء تشارلز عن هذا الاسم الجميل عندما أخذوا يتكلمون عن مدى حبه وتفانيه لراحة زوجته.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت الملكة أنها تريد أن تصبح كاميلا ملكة عندما يعتلي ابنها العرش. وقبل تدخّل الملكة لإجراء هذا التغيير، كان من المفروض أن يطلق لقب أميرة على كاميلا عندما يصل زوجها إلى العرش. وقال أحد أصدقاء تشارلز لمراسل صحيفة «ديلي ميل»، إن الأمير تشارلز «يحب زوجته كثيراً، لا بل إنه يعشقها. ويطلق عليها لقب الدلال (محبوبة)». ومن الواضح أن كاميلا لم تكن تعلم بقرار ترقيتها من لقب أميرة إلى ملكة. ويبدو أن سكرتير الملكة الخاص، السير إدوارد، ومساعدها كلايف ألدرتون، كانا وراء هذا التغيير.

ولدى إعلان الملكة هذا التغيير قالت: «عندما يصبح ابني تشارلز ملكاً، أدرك تماماً أنكم ستمنحونه وزوجته كاميلا الدعم الذي منحتموني إياه. وأرغب بكل صدق أنه عندما يأتي هذا الوقت في أن يصبح لقب كاميلا هو ملكة».

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