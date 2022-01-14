صورة ترامب وزوجته بريشة فنان في معرض الصور الوطني

المصدر: ترجمة: ع-خ عن «واشنطونيان»

بعد قرابة عام من مغادرة الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصبه، اقترب موعد عرض صورته مع السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب مرسومة باليد في معرض الصور الوطني التابع لمؤسسة سميثسونيان. وأكدت المتحدثة باسم معرض الصور الوطني، كونسيتا دنكان أن المعرض سيتولى عرض لوحة ترامب والسيدة الأولى السابقة.

ويحتوي معرض الصور الوطني على مجموعة كاملة من لوحات رؤساء الولايات المتحدة رسمها فنانون أميركيون مشهورون. ومنذ تسعينات القرن الماضي، عمل المعرض مع البيت الأبيض للتنسيق بشأن رسم الرؤساء في نهاية ولايتهم لعرضها في المعرض، وفقاً لموقع المعرض على الإنترنت.

ويقول الموقع إنه أثناء عملية التكليف بالرسم، يعرض المعرض على الرئيس والسيدة الأولى قائمة بالفنانين الذين قد يتولون عملية الرسم، ثم يجلس الرئيس عادة مع الفنان مرتين للتحدث معه عن ذلك.

بدأ المعرض برسم صور للسيدات الأول بدءاً من هيلاري كلينتون، وبالنسبة لصور الرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى ميشيل أوباما، أعلن معرض الصور الوطني عن تكليف أحد الفنانين برسم صورتيهما في الخريف بعد مغادرة أوباما لمنصبه، وكشف النقاب عن الصورة وعرضها في أوائل العام التالي. وقام بالأعمال الفنية الفنانان آمي شيرلاد وكيهيندي ويلي. وقال الفنان الذي رسم الرئيس السابق جورج دبليو بوش مرات عدة، روبرت أندرسون، إن العملية الفنية استغرقت نحو عامين حتى اكتملت.

خلال هذه العملية، قام أندرسون وبوش بجولة في معرض الصور الوطني، حيث أخبره بوش «أريدك أن تشعر بالحرية في فعل ما تريد، لكنني لا أريد أن تكون صورتي هي الأكبر في المعرض». وقال أندرسون إن المشاركة في المعرض شرف كبير لأي فنان بورتريه أميركي. وأضاف: «لقد كانت مثل هذه الأشياء ثقيلة جداً بالنسبة لي في بداية مسيرتي المهنية، إذا قال لي أحدهم: ما الفرصة الأكثر أهمية التي تصبو إليها كرسام بورتريه في هذا البلد؟»، ويضيف أندرسون «أعتقد أن هذه هي الفرصة المناسبة».

ويعرض معرض «رؤساء أميركا» حالياً صورة لترامب وهو في المكتب البيضاوي، والتي قال دنكان إنها ستظل معروضة حتى يكشف المتحف عن اللوحة الفنية، والتقط الصورة المصور باري دوكوفيتش في عام 2019.

• صورة ترامب تنضم إلى مجموعة كاملة من لوحات رؤساء الولايات المتحدة رسمها فنانون أميركيون مشهورون.

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