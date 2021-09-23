أحداث وصور.. زلزال يثير الذعر في ملبورن الأسترالية

المصدر: ملبورن ■ أ.ف.ب

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات الأربعاء جنوب شرق أستراليا، ما أدى إلى اهتزاز المباني في ثانية كبرى مدن البلاد، ملبورن، التي هرع عدد كبير من سكّانها إلى الشوارع من الخوف، في منطقة غير معتادة على الزلازل. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات فقط عن سطح الأرض، مشيرة إلى أنّه وقع بعيد الساعة التاسعة بالتوقيت المحلّي (الثلاثاء 23:00 ت غ) وأنّ السكّان على بُعد مئات الكيلومترات شعروا به.

وأعلنت أجهزة الإنقاذ أنّها تلقّت اتصالات استغاثة من مناطق بعيدة وصولاً إلى مدينة دوبو الواقعة على بُعد نحو 700 كيلومتر من مركز الزلزال. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال في بادئ الأمر بـ5.8 درجات قبل أن تعدلها إلى 5.9. وكان أغلبية سكان ملبورن الذين يخضعون للعزل منذ ثمانية أسابيع، في منازلهم عند وقوع الزلزال. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد سكان مذعورين يخرجون من منازلهم. وقال أحدهم ويُدعى زومي بيم (33 عاماً) وهو صاحب مقهى في ملبورن، لوكالة فرانس برس «كل المبنى كان يهتز، كل النوافذ كذلك كما لو أن الأمر يتعلق بسلسلة هزات».

• أعلنت أجهزة الإنقاذ أنّها تلقّت اتصالات استغاثة من مناطق بعيدة وصولاً إلى مدينة دوبو.

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