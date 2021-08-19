أحداث وصور.. فرق الإطفاء في فرنسا تكافح للسيطرة على حريق غابات

المصدر: باريس ■ رويترز

قال مسؤول محلي، أمس، إن فرق الإطفاء في فرنسا كافحت، طوال الليلة قبل الماضية، لاحتواء حريق غابات في تلال قرب بلدة سان تروبيه الساحلية.

وذكر مسؤول بالإدارة المحلية في إقليم فار بجنوب فرنسا، حيث اندلع الحريق يوم الإثنين الماضي، أن النيران كانت لاتزال مشتعلة حتى الساعات الأولى من صباح أمس.

وغادر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، منتجعه الصيفي القريب، الثلاثاء، ليوجه الشكر لرجال الإطفاء على جهودهم.

واجتاحت موجات طقس قاسية أجزاء كبيرة من منطقة البحر المتوسط في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تثير حرائق غابات من إسبانيا واليونان إلى تركيا تساؤلات بشأن تغير المناخ في العالم، ومدى استعداد الدول لمواجهته.

وحثت السلطات الفرنسية السكان على الابتعاد عن الحريق، الذي شب في قرية جونفارو على بعد نحو 50 كيلومتراً غرب بلدة سان تروبيه في منطقة الريفييرا، وكذلك مواقع أقرب إلى الساحل، منها لا كروا فالمير وجريمو.

وتحاول طائرات محملة بالمياه، و900 من رجال الإطفاء، إخماد الحريق الذي بدأ في وقت متأخر الإثنين.

وقال مكتب رئيس بلدية فار إن الحريق أتى على 12 ألفاً و350 فداناً حتى الآن.

وقال وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، إنه سيزور جونفارو، مضيفاً أنه سيتم إرسال أي تعزيزات مطلوبة.

• تحاول طائرات محمّلة بالمياه، و900 من رجال الإطفاء، إخماد الحريق.

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