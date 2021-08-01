واشنطن: موسكو تجبرنا على طرد الموظفين المحليين من بعثاتنا الدبلوماسية في روسيا

المصدر: أ.ف.ب

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس أن موسكو تجبرها على طرد الموظفين الروس من بعثاتها الدبلوماسية في روسيا، محذّرة من أنّ رحيلهم سيكون له تأثير على العمليات الدبلوماسية الأميركية في روسيا. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن إنّه «منذ أغسطس، حظرت روسيا على الولايات المتّحدة توظيف أو استخدام أو الاستعانة بموظفين متعاقدين روس أو من دول ثالثة، ما عدا (في مجال) خدماتنا الأمنية». ونتيجة لذلك سيُطرد 182 موظفاً روسياً وعشرات العمال المتعاقدين الذين يعملون في سفارة الولايات المتحدة في موسكو وفي القنصليتين الأميركيتين في فلاديفوستوك وإيكاترينبرغ. هذه الإجراءات سيكون لها تأثير بالغ على عمليات البعثة الدبلوماسية الأميركية في روسيا، بما في ذلك أمن موظفيها، وعلى التبادلات الدبلوماسية مع الحكومة الروسية.

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