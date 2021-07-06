صحف عربية.. انخفاض الولادات الحية 10.5% وارتفاع الوفيات 9.4% في الأردن عام 2020

المصدر: عن «الدستور» الأردنية

أظهر التقرير الإحصائي السنوي لعام 2020 والصادر عن دائرة الاحصاءات العامة انخفاض المواليد في الأردن بنسبة 10.5% خلال عام جائحة كورونا (2020)، فيما ارتفعت الوفيات بنسبة 9.4%، وذلك مقارنة مع المواليد والوفيات لعام 2019.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن) الى تسجيل 176.557 ألف مولود حي داخل الأردن عام 2020 مقارنة مع 197.287 ألف مولود حي عام 2019، كما سجلت 32.653 ألف حالة وفاة عام 2020، مقارنة مع 29.836 ألف حالة وفاة عام 2019. وكان معدل المواليد الخام عام 2020 بحدود 17.4 لكل ألف من السكان، ونسبة الجنس وقت الميلاد 112.5 ذكراً لكل 100 أنثى، ومتوسط عدد المواليد الأحياء في اليوم 482.4 مولوداً، ومعدل الوفيات الخام ست وفيات لكل 1000 من السكان، ومتوسط عدد الوفيات في اليوم 89.2 وفاة، فيما كان معدل الإنجاب الكلي لكل أنثى في الفئة العمرية (15-49 عاماً) 2.7 طفل.

وتضيف «تضامن» أن محافظة العاصمة شهدت أعلى نسبة ولادات من مجموع الولادات التي تمت داخل الأردن وبعدد 73 ألف ولادة، تلتها محافظة إربد وبعدد 36.4 ألف ولادة، ومحافظة الزرقاء بعدد 20.2 ألف ولادة، ومحافظة المفرق بعدد 10.9 آلاف ولادة، ومحافظة البلقاء بعدد 7.5 آلاف ولادة، ومحافظة الكرك بعدد 7.3 آلاف ولادة، ومحافظة عجلون بعدد 4.8 آلاف ولادة، ومحافظة ماديا بعدد 4.6 آلاف ولادة، ومحافظة العقبة بعدد 4.4 آلاف ولادة، ومحافظة معان بعدد 2.8 ألف ولادة، ومحافظة جرش بعدد 2.5 ألف ولادة، وأخيراً محافظة الطفيلة بعدد 2.2 ألف ولادة.

وتلاحظ «تضامن» أن الولادات المسجلة قد انخفضت خلال عام 2020 بحدود 20730 ولادة، فيما ارتفعت الوفيات بحدود 2817 وفاة. وبحسب الجنس، فقد كانت نسبة الإناث من مجموع المواليد الأحياء داخل الأردن 48.7% وبعدد 85.973 ألف مولودة أنثى (90.584 ألف مولود ذكر)، وكانت نسبة الإناث من بين الوفيات 40.7%.

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