بعد 10 سنوات من النقمة والعزلة.. الأسد إلى ولاية رئاسية جديدة

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

رغم الدمار والموت والتشرّد الذي ضرب بلده ولايزال، فقد صمد الرئيس السوري بشار الأسد في وجه الثورة والعزلة والحرب والنقمة. بعد 10 سنوات من اندلاع تحركات شعبية ضده، يستعد الأسد مجدداً، بعد أشهر، لخوض غمار انتخابات رئاسية، تبدو نتائجها محسومة لصالحه حكماً.

قبل عقد من الزمن، انطلقت تظاهرات شعبية في عدد من الدول العربية ضد التسلط والقمع والفقر.

وحده الأسد، الذي توقع كثيرون أنه سيسقط تحت ضغط الشارع بعد أسابيع من بدء الانتفاضة الشعبية ضده منتصف مارس 2015، احتفظ بمنصبه. ويقول خبراء وسياسيون إنه استفاد من تقاطع عوامل داخلية، أبرزها تحكّمه بالقوات الأمنية والعسكرية، وخارجية على رأسها تلكؤ الغرب في استخدام القوة ضده، مقابل دعم عسكري حاسم من إيران ثم روسيا، ليبقى. يضاف إلى ذلك أن الصبر واستثمار عامل الوقت مشهود لهما في عائلة الأسد التي تحكم سورية منذ بداية السبعينات.

وعند انطلاق الاحتجاجات السلمية، اختار الأسد قمعها بالقوة. وسرعان ما تحوّلت نزاعاً مدمراً، فاقمه تصاعد نفوذ التنظيمات المقاتلة، وتدخل أطراف خارجية عدّة، أسهمت في تعقيد المشهد. وصنّف الأسد كلّ من حمل السلاح ضدّه بـ«الإرهابي».

وأسفرت 10 سنوات من الحرب عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص، واعتقال عشرات الآلاف، ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان. وتسيطر القوات الحكومية اليوم على نحو ثلثي مساحة البلاد، فيما يعاني الشعب أزمة اقتصادية حادة، مع نضوب موارد الدولة، وتداعيات عقوبات دولية مفروضة على النظام وأركانه.

ويرى محللون أن الأسد، الذي خلف والده الراحل حافظ الأسد عام 2000، ورث عنه الطباع الباردة والشخصية الغامضة، وتتلمذ على يده في الصبر، ولعب ذلك دوراً أساسياً في «صموده».

ويقول السياسي اللبناني المخضرم، كريم بقرادوني، لوكالة فرانس برس: «بعدما طالب العالم كله برحيله قبل سنوات، وظنّ أنه سيسقط، يريد اليوم أن يجد الحلّ معه، لقد عرف الأسد كيف يستثمر عامل الوقت».

فمنذ اندلاع النزاع، لم يتوانَ الأسد في أي تصريح عن إبداء ثقته الكبيرة بالقدرة على الانتصار، حتى في أكثر لحظاته ضعفاً.

ويضيف بقرادوني، الذي لعب لوقت طويل دور الوسيط بين النظام السوري، وأطراف لبنانية خلال الأزمات التي شهدها البلدان: «لم يتراجع الأسد أي خطوة إلى الوراء، تمسّك بكل مواقفه من دون أي تعديل، وتمكّن من أن يسترجع بالقوة العسكرية معظم الأراضي السورية».

وأثبت الجيش السوري، وفق بقرادوني، «أنه جيش عقائدي ونظامي، تمكن من الاستمرار وحماية النظام في أسوأ الأوضاع، ولم ينقلب عليه كما في دول أخرى، وهذا ما جعل الأسد نموذجاً استثنائياً في ما يُعرف بثورات (الربيع العربي)».

وبقي الجيش، الذي يشكل أبرز أسلحة الأنظمة الديكتاتورية، متماسكاً وموالياً لنظام الأسد، رغم انشقاق عشرات آلاف العسكريين عنه في بداية النزاع، ما منح الأسد فرصة ذهبية للصمود، بخلاف رؤساء عرب آخرين استقال بعضهم، أو فرّ، أو قتل، تحت ضغط الشارع.

ويرى الباحث في معهد البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي، توما بييريه، أنّه يمكن اختصار العوامل الداخلية التي أسهمت في بقاء الأسد بالسلطة بعنوان واحد: «استمرار ولاء قيادة الجيش التي تعززت خلال عقود بأقارب الأسد وأتباعه» من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها. وشكّل هؤلاء «على الأرجح أكثر من 80% من الضباط عام 2011، وشغلوا كل منصب مؤثر عملياً» داخل الجيش.

دور الشخصية

يقول باحث سوري في دمشق، تحفّظ على كشف اسمه لـ«فرانس برس»: «لا يمكن إنكار دور شخصية الأسد في بقائه، وما يعرف عنه من إصرار وصرامة، فهو تمكّن من حصر القرارات كافة بيده، وجعل الجيش معه بشكل كامل».

في أثناء ذلك، لم تفرز بنية النظام شخصيات قيادية، يمكنها أن تلعب دوراً بارزاً في مواجهته، لا بل «قطعت الطريق على أي شخصية حاولت أن تبني حيّزاً لها» في مستقبل البلاد، بحسب المصدر ذاته.

«فشل» أميركي

وراهن الأسد على تركيبة المجتمع المعقدة مع وجود انقسام عرقي بين عرب وأكراد، وطائفي بين سنّة وعلويين وأقليات، أبرزها المسيحية، رأت فيه حامياً لها، خصوصاً مع تصاعد دور التنظيمات الإسلامية والمتحاربة.

ويعتبر الباحث السوري أن الأسد «استفاد من خوف الناس من الفوضى، ومن خوف بيئته (العلوية) على وجودها في حال سقوطه، ما جعلها تستميت في الدفاع عنه دفاعاً عن وجودها. كما استفاد من غياب قوى سياسية فاعلة وفقدان الأمل في دور المعارضة».

في فبراير 2012، وبينما كانت قوات الأسد تخسر على الأرض، تشكلت مجموعة «أصدقاء سورية»، التي ضمّت دولاً غربية وعربية داعمة للمعارضة السورية. ثمّ اعترفت أكثر من 100 دولة بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كممثل شرعي وحيد للشعب السوري.

مع عسكرة النزاع، تعدّدت الفصائل المقاتلة التي كانت تتلقى دعماً من جهات ودول مختلفة لها أجندات خاصة. ومع ظهور تنظيم «داعش» وتحكمه بمساحات واسعة من البلاد، تبدّد مطلب الحرية والديمقراطية وراء الرعب. وبشكل غير مباشر، ساعد الأسد على تقديم نفسه بأنّه يخوض حرباً ضد «الإرهاب».

في الوقت نفسه، لم تفرز المعارضة السياسية قيادة بديلة، تشكل محاوراً يتمتع بالصدقية للمجتمع الدولي.

وفيما كانت الفصائل المعارضة تطالب حلفاءها بسلاح ودعم عسكري، على غرار تدخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) الجوي الذي ساعد المعارضة المسلحة الليبية على النيل من نظام القذافي، كان الغرب مرعوباً من تكرار تجربة ليبيا حيث بدأت الفوضى تتمدد.

ومع استقطاب التنظيم المتشدد آلاف المقاتلين الأجانب إلى سورية والعراق المجاور بدءاً من عام 2014، وتنفيذه هجمات دامية في دول عدة، انصبّ تركيز المجتمع الدولي بقيادة واشنطن على دعم الفصائل الكردية وحلفائها، في مواجهة المسلحين عوضاً عن دعم خصوم الأسد.

وبات الأسد أكثر تيقناً من أن الطائرات الأميركية لن تحلّق في سماء دمشق بعد تراجع الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، عن تنفيذ ضربات عقابية إثر مقتل نحو 1400 شخص قرب دمشق في صيف 2013، جراء هجوم بغاز السارين اتهمت دمشق بتنفيذه. وانتهى الأمر باتفاق أميركي روسي على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية.

ويوضح بييريه أنّ أوباما «انتخب على أساس وعد بالانسحاب من العراق، لذلك تردّدت إدارته في العودة إلى الشرق الأوسط» من بوابة سورية.

ويضيف أن الإدارة الأميركية «حدّدت مصالحها في المنطقة على نطاق ضيق وبطريقة انعزالية، أي مكافحة الإرهاب، ومن هنا تدخلها ضد تنظيم (داعش)، وأسلحة الدمار الشامل».

معادلة مستحيلة

في المقابل، تلقى الأسد دعماً حاسماً من إيران التي درّبت واستقدمت مجموعات مسلحة دافعت بشراسة عن النظام بينها «حزب الله» اللبناني. وكذلك فعلت روسيا التي دافعت عن النظام في مجلس الأمن ودعمته اقتصادياً ثم عسكرياً، لاسيما بالقصف الجوي.

وانتهزت روسيا تحديداً، وفق بييريه، «فرصة تاريخية لاستعادة موقعها الذي فقدته كقوة عظمى، عبر ملء الفراغ الاستراتيجي الذي خلّفه فكّ أوباما ارتباطه جزئياً عن المنطقة».

وبعدما كانت الدول الغربية، وعلى رأسها واشنطن، تشدّد في كل مناسبة على ضرورة تنحي الأسد، انصبّ اهتمام المجتمع الدولي على التوصل إلى تسوية سياسية من بوابة اللجنة الدستورية التي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، وتعقد اجتماعات منذ 18 شهراً في جنيف.

وأملت الأمم المتحدة أن تمهد نتائج عمل اللجنة لوضع دستور جديد، تُجرى الانتخابات الرئاسية المرتقبة منتصف العام الجاري على أساسه، وبإشرافها. إلا أن موفدها إلى دمشق، غير بيدرسن، قال لصحافيين الشهر الجاري إنّ الاجتماع الأخير كان «فرصة ضائعة»، وشكّل «خيبة أمل». وأقرّ أمام مجلس الأمن «بفشل المسار السياسي».

وتعمّدت دمشق «تقطيع الوقت»، خلال اجتماعات اللجنة الدستورية، التي يصفها مصدر دبلوماسي غربي لـ«فرانس برس» بأنها أشبه بـ«دعابة».

ويقول: «سنرى الأسد ينظم انتخابات هذا الصيف بموجب الدستور الحالي. يريد النظام وعرابوه (روسيا وإيران) أن يشرحوا للعالم: حسناً جرت الانتخابات وانتهت اللعبة. هل بإمكانكم رجاء فتح دفاتر الشيكات وتمويل البنى التحتية التي قصفناها خلال السنوات الـ10 الأخيرة؟».

وسيكون الأسد المرشّح الوحيد عملياً في الانتخابات المقبلة.

- يرى محللون أن بشار الأسد، الذي خلف والده الراحل حافظ الأسد عام 2000، ورث عنه الطباع الباردة والشخصية الغامضة، وتتلمذ على يده في الصبر، ولعب ذلك دوراً أساسياً في «صموده».

- تلقى الأسد دعماً حاسماً من إيران، التي درّبت واستقدمت مجموعات مسلحة دافعت بشراسة عن النظام، بينها «حزب الله» اللبناني. وكذلك فعلت روسيا، التي دافعت عن النظام في مجلس الأمن، ودعمته اقتصادياً، ثم عسكرياً، لاسيما بالقصف الجوي.

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