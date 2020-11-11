نازحون يسكنون موقعاً أثرياً بدل المخيمات المكتظــة شمال سورية

المصدر: باقرحا (سورية) - أ.ف.ب

وسط ما تبقى من جدران وأعمدة معبد روماني يعود بناؤه إلى القرن الثاني، وضع عبدالعزيز الحسن خيمة تؤويه وعائلته، مفضلاً هذا الموقع الأثري في منطقة باقرحا على مخيمات النازحين المكتظة في شمال غرب سورية.

وعلى غرار عبدالعزيز، اختارت عائلات نازحة عدة الإقامة في مواقع أثرية في منطقة باقرحا وجوارها، المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية التي وضعتها «اليونسكو»، بعدما أجبرها هجوم لقوات النظام بدعم روسي نهاية العام الماضي على ترك قراها وبلداتها في جنوب إدلب.

ويقيم نحو 1.5 مليون نازح في أكثر من 1000 مخيم على طول الحدود بين إدلب وتركيا، ويبدو أن ابتعاد تلك العائلات عن الاكتظاظ جاء في مصلحتها مع انتشار فيروس كورونا المستجد والخشية المتصاعدة من «كارثة» صحية.

ويقول عبدالعزيز، الوالد لثلاثة أطفال: «اخترت هذا المكان لضمان راحة البال، وللابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وتلك التي يوجد فيها أمراض».

وضع الرجل الثلاثيني، نحيل الجسد، خيمته بين ما تبقى من ثلاثة جدران أثرية، وحولها حجارة ضخمة وبقايا أعمدة سقطت على مر التاريخ تعود إلى معبد زيوس بوموس الروماني ويعرفه السكان اليوم باسم «برج باقرحا». وفي المنطقة آثار كثيرة تعود إلى الحقبتين الرومانية والبيزنطية.

قرب الخيمة، وبين حجارة ضخمة تحميه من الرياح، وضع عبدالعزيز موقداً صغيراً يشعل فيه الحطب للطبخ ولوحاً يعمل على الطاقة الشمسية لتأمين مياه ساخنة للاستحمام، وعلق بين جدران المعبد حبلاً للغسيل.

لكن الحياة في هذه المنطقة المهجورة ليست بالأمر السهل، إذ يجدر بأطفال عبدالعزيز السير مسافة نحو 1.5 كيلومتر للوصول إلى مدرسة القرية في منطقة تنتشر فيها العقارب والأفاعي، حتى إنهم يتأخرون أحياناً عن دوامهم، على حد قوله.

ويروي: «منذ يومين قتلت أفعى كانت بالقرب من باب (الخيمة) بعدما دخل عليّ ابني وهو يرتجف» من الخوف. ويضيف: «كل يومين نقتل عقرباً، لكننا لم نجد أفضل من هذا المكان».

مر نحو عام على نزوح عبدالعزيز، ولم يتمكن حتى اللحظة من العودة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مارس 2020 برعاية روسيا وتركيا لوقف الهجوم الذي دفع بنحو مليون شخص للنزوح، عاد منهم 235 ألفاً وفق تقديرات الأمم المتحدة.

«إلى أين نذهب؟»

وفي سورية كنوز تعود لحقب الرومان والمماليك والبيزنطيين، مع مساجد وكنائس وقلاع صليبية، إلا أن مئات المواقع الأثرية تضررت خلال السنوات الماضية نتيجة المعارك والقصف، فضلاً عن أعمال السرقة والنهب.

لم يلجأ عبدالعزيز وحده إلى الموقع الأثري، بل رافقه صهره صالح جعور وأولاده بعدما فقد زوجته، شقيقة عبدالعزيز، وأحد أولاده جراء القصف. ويقول صالح (64 عاماً)، الذي غزا الشيب شعره وذقنه: «اخترت هذا المكان لأنه قريب من الحدود التركية، وفي حال حصل شيء ما، نذهب سيراً إلى تركيا». ويضيف: «إنه مكان بعيد عن الزحمة والضجيج».

وفي الآونة الأخيرة، طلب مسؤولون محليون منهم مغادرة المكان، لكن العائلة رفضت لعدم قدرتها على تأمين بديل، فيما تعاني لتأمين قارورة غاز أو مياه من القرية المجاورة.

ويتساءل صالح: «إلى أين نذهب؟»، فلا قدرة له على الترحال ووضع خيمة من جديد أو حتى استئجار سيارة لنقل أغراضه، رغم تخوفه من فصل الشتاء والمصاعب التي ستأتي معه.

وبهدف إبعاد النازحين من المنطقة الأثرية، يسعى المجلس المحلي في قرية رأس الحصن المجاورة إلى ايجاد حلول بديلة. ويأمل أن تساعد المنظمات المعنية على نقلهم إلى مخيمات يتم إنشاؤها في منطقة قريبة، إلا أن عبدالعزيز يقول: «اعتدنا على المكان».

أفاعٍ وعقارب

يقول المدير العام السابق للمديرية العامة للآثار والمتاحف مأمون عبدالكريم في دمشق، إن باقرحا «من المواقع المهمة كونها تلقي الضوء على التطور الريفي في هذه المنطقة خلال العصرين الروماني والبيزنطي»، مشيراً إلى أن ثمة مباني مازالت «في حالة من الحفظ الجيد».

ويعود المعبد الروماني الذي صمدت واجهته إلى القرن الثاني الميلادي، بحسب الكتابات اليونانية الموجودة في الموقع.

وتقع بالقرب منه كنيستان: تعود الأولى إلى العام 501 الميلادي، والثانية وهي بازيليك كبيرة إلى العام 546. ويضم شمال غرب سورية نحو 40 قرية، بينها باقرحا التي تعود إلى ما بين القرنين الأول والسابع للميلاد من الحقبة البيزنطية، وقد وضعتها «اليونسكو» على قائمة التراث العالمي.

وتشمل - وفق موقع المنظمة - معالم أثرية لعدد من المساكن والمعابد الوثنية والكنائس والأحواض والحمامات العمومية، وتُعد «دليلاً مهماً على الانتقال من التاريخ الوثني للإمبراطورية الرومانية، إلى الحقبة المسيحية في العصر البيزنطي».

في سورية كنوز تعود لحقب الرومان والمماليك والبيزنطيين، مع مساجد وكنائس وقلاع صليبية، إلا أن مئات المواقع الأثرية تضررت خلال السنوات الماضية نتيجة المعارك والقصف، فضلاً عن أعمال السرقة والنهب.

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