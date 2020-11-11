صعوبات كثيرة تُعيق عودة الصداقة على جانبي الأطلسي

المصدر: روما/‏‏‏بروكسل - د.ب.أ

الجميع معاً الآن، ففي مظهر نادر للوحدة إلى حد ما رحب زعماء الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه بانتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، ربما رغبة في طي صفحة حقبة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

لم يصنع ترامب كثيراً من الأصدقاء على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، فقد صنف الاتحاد الأوروبي «عدواً»، وهلل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وقال إن لديه «مشكلة كبيرة مع ألمانيا»، صاحبة أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية.

ويوم السبت الماضي، اتصل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والزعماء الآخرين في التكتل، من أجل أن يكون هناك «تواصل متزامن» بشأن فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة.

وقالت المستشارة الألمانية في رسالتها: «لا غنى عن الصداقة عبر الأطلسي إذا ما كنا نريد مواجهة التحديات الجسيمة في هذه المرحلة». وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوروبا والولايات المتحدة «أمامهما الكثير ليقوما به من أجل التغلب على التحديات الراهنة، فلنعمل معاً». ووضع ميشيل قائمة قضايا للتعاون بين الجانبين مستقبلاً، تضم «كوفيد-19»، والتعددية، والتغير المناخي، والتجارة الدولية. وتحدث مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن «يوم عظيم للولايات المتحدة وأوروبا»، وعن الحاجة إلى «إعادة بناء الشراكة بيننا».

وحدث إجماع واسع على أنه لا يمكن للأمور إلا أن تتحسن.

علاقة كارثية

وقالت ناتالي توتشي، مدير مركز «آي إيه آي» البحثي في العاصمة الإيطالية روما، والمستشارة الخاصة لبوريل: «صورة (العلاقة الحالية على جانبي الأطلسي) كارثية حقاً، ولا أعرف وصفاً آخر أطلقه عليها».

لقد انسحب ترامب من جانب واحد من الاتفاقيات الدولية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، مثل اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، والاتفاق النووي الذي أبرمته إيران، والقوى العالمية في فيينا 2015، كما انسحب من منظمة الصحة العالمية في خضم جائحة كورونا، وآثار الشكوك بشأن حلف شمال الأطلسي (ناتو).

كما فاجأ الرئيس المنتهية ولايته الاتحاد الأوروبي بانسحابه من معاهدات الحد من التسلح مع روسيا، وأيضاً بخطواته الأحادية في منطقة الشرق الأوسط، مثل سحب القوات الأميركية من سورية، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

ومن المتوقع أن يكون بايدن أكثر مراعاة وتقديراً للحساسيات الأوروبية، فقد كان رئيساً سابقاً للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، ونائباً للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على مدار ولايتين، ويملك خبرة تمتد عقوداً في مجال السياسة الخارجية.

وكتب الرئيس الديمقراطي المنتخب في مجلة «فورين آفيرز» أن أجندة السياسة الخارجية الخاصة ببايدن «ستضع الولايات المتحدة مجدداً على رأس الطاولة، في وضع يسمح لها بالعمل مع الحلفاء والشركاء، لحشد العمل الجماعي في وجه التهديدات العالمية».

وفي خطوات يرجح أنها ستلقى كلها ترحيباً في أوروبا، تعهد بايدن بالتزامات جديدة من جانب الولايات المتحدة إزاء حلف الأطلسي، والعودة إلى نهج التعددية، والرغبة في إعادة فتح باب المفاوضات مع إيران، والانخراط مجدداً مع الفلسطينيين، بالإضافة إلى العودة إلى اتفاق باريس بشأن المناخ.

نهج ترامب لايزال يركل بقوة

لكن المحللين في أوروبا لا يتوقعون أن تسير كل الأمور على ما يرام، ورغم أن أحد مستشاري ترامب، وهو توني بلينكن، تحدث الشهر الماضي عن إنهاء «الحرب التجارية المصطنعة» مع الصين، قالت توتشي إنها تتوقع أن تظل التجارة إحدى نقاط الخلاف مع واشنطن.

وقالت توتشي أيضاً إنه في ظل حكم بايدن «أعتقد أن القليل سيبقى من أجندة الحمائية التجارية»، في إطار السياسة الداخلية للولايات المتحدة، مضيفة: «أظهرت نتائج الانتخابات أن نهج ترامب حي ويركل بقوة، وهذا أمر لا يمكن تجاهله».

وتوقعت أن يمثل اتباع نهج قاسٍ في التعامل مع الصين إشارة أخرى إلى استمرار الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها، وهي إشارة سيتعين على أوروبا التعامل معها، وقالت: «وإذا ما كان أمر ما سيحدث، فأتوقع أن يكون هذا الأمر رئاسة أكثر تشدداً في عهد بايدن».

أميركا تتغير

من المتوقع أن يواصل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن انسحاب بلاده من دور شرطي العالم، فقد تعهد «بإنهاء الحروب في أفغانستان والشرق الأوسط إلى الأبد»، ومثل رؤساء أميركا السابقين، من المرجح أن يتوقع بايدن تراجع اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة.

وقال ديفيد أو سوليفان، وهو سفير سابق للاتحاد الأوروبي لدى واشنطن، ورئيس مجلس إدارة مركز السياسة الأوروبية (إي بي سي)، ومقره بروكسل: «أميركا تتغير، وما حدث (في عهد ترامب) ليس من قبيل الصدفة».

وأضاف في فعالية نظمها المركز يوم الجمعة الماضي: «أنهكت الحروب التي لا نهاية لها في العراق وفي أفغانستان جسد السياسة الأميركية. في ظل الشعور بعبء دفع العالم إلى العمل، سيكون أكثر انفتاحاً على الذات.. هذه هي أميركا التي علينا أن نتوقع أن نتعامل معها».

والنتيجة أنه سيكون على أوروبا أن تتعلم كيف تتحمل مزيداً من المسؤولية في ما يتعلق بها من شؤون الأمن والدفاع، وخفض مقدار اعتمادها على القوة العظمى للولايات المتحدة. وقال أو سوليفان إنه لن يكون هناك أي «تهاون» حيال ذلك.

وقال أيضاً: «سنكون على خطأ تماماً إذا ما اعتقدنا أن كل شيء سيعود بطريقة أو بأخرى إلى ما كان عليه الحال»، مضيفاً: «أين نجد هذا العصر الذهبي؟ أعتقد حقاً أنه يجب علينا العودة إلى القرن الماضي.. ولذلك لن تكون هناك عودة».

وأصابت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نقطة مماثلة عندما قالت لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية في يناير الماضي: «يتعين على أوروبا أن تصنع دورها الجيوسياسي الخاص بها، وتركيز أميركا على أوروبا في تراجع.. سيكون الحال هكذا مع أي رئيس».

سيكون على أوروبا أن تتعلم كيف تتحمل مزيداً من المسؤولية في ما يتعلق بها من شؤون الأمن والدفاع، وخفض مقدار اعتمادها على القوة العظمى للولايات المتحدة.

يتوقع أن يكون بايدن أكثر مراعاة وتقديراً للحساسيات الأوروبية، فقد كان رئيساً سابقاً للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، ونائباً للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على مدار ولايتين، ويملك خبرة تمتد عقوداً في مجال السياسة الخارجية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news