بالفيديو.. المصافحة في «أيام الكورونا».. على طريقة راغب علامة

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

بعد أن أثار انتشار فيروس كورونا الرعب في شتى أنحاء العالم، وأصبح من الضروري الاحتياط، والالتزام بإرشادات منظمة الصحة العالمية للوقاية من الإصابة منه، نشر الفنان راغب علامة مقطع فيديو على صفحته على تطبيق «إنستغرام» وحسابه على «تويتر»،

ومعه الممثل ومقدّم البرامج ميشال أبو سليمان، وهما يلقيان التحية على بعضهما.

الطريف في الأمر أنّ المصافحة لم تكن عادية، بل جاءت في إطار فكاهي، إذ ظهر الفنان راغب علامة والمذيع أبو سليمان يلقيان التحية بقدميهما وليس يديهما، ليرفق علامة الفيديو بتعليق: «أيام الكورونا».

ووثق الفيديو طريقة المصافحة الجديدة في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث ضرب علامة وأبو سليمان قدميهما ببعضهما البعض، وتبادلا القبل «في الهواء»، ليتجنبا ملامسة بعضهما، خوفا من الإصابة بالعدوى.

وانهالت التعليقات على فيديو علامة، وأعرب مستخدمون عن إعجابهم بخفة ظل المغني، معتبرين أن هذه المصافحة «فعالة» لتجنب كورونا.

وانتشر فيروس كورونا في خمس قارات حول العالم، إذ وصل إلى نحو 60 دولة، وأصاب حتى اليوم السبت 85,919 شخصا وأودى ب2941 ضحية في العالم، وفق حصيلة من مصادر رسمية.

وسجلت الصين، حيث ظهر الوباء نهاية ديسمبر، أكثر من 79 ألف إصابة منها 2,835 وفاة. وفي بقية العالم، انتشر الفيروس في حوالى 60 دولة ومنطقة.

وأحصت كوريا الجنوبية، ثاني أكثر بلد متضرر، 813 إصابة جديدة، وهو أسرع معدل تفش يومي، وتجاوز العدد الإجمالي 3,150 إصابة بينها 17 وفاة.

وفي إيران، سجلت السلطات تسع وفيات جديدة، ما يرفع الحصيلة إلى 43 وفاة و593 إصابة.

وسجلت أول وفاة بكورونا المستجد في الولايات المتحدة إضافة إلى وفاة شخصين في فرنسا.

