إنفوغرافيك.. الجراد يجتاح اليمن والقرن الإفريقي.. ويصل إلى السعودية

المصدر: إنفوغرافيك: ماهر الجوهري

غزو الجراد لليمن وبلدان أخرى في منطقة القرن الإفريقي ليس أمراً جديداً، فقد اعتاد الناس هناك مواجهة هذه الظاهرة، بل إن السكان تكيفوا معها، وحوّلها البعض منهم إلى مصدر غذاء غني بالبروتينات، لكن القصة تحولت إلى مأساة!

أسراب غير مسبوقة تهدد الزراعة والأمن الغذائي للملايين في اليمن والقرن الإفريقي، وصولاً إلى السعودية والسودان.

ووفقاً لشهادات حصلت عليها «DW عربية»، في أكثر من محافظة يمنية، فإن الأسابيع الماضية شهدت انتشاراً غير معهود لأسراب الجراد، خصوصاً في المناطق الشمالية والجنوبية الغربية للبلاد، بما في ذلك مناطق نادراً ما تصل إليها.

كما شهدت مناطق عدة في السعودية: (الرياض، حائل، القصيم، والشرقية) قدوم أعداد كبيرة من أسراب الجراد من اليمن، حيث استقرت بالمزارع ساعات عدة نتيجة تأثير الرياح الجنوبية، وجفاف مناطق التكاثر الاعتيادية للجراد، ما تسبب في عدم استقرار حركة واتجاه الأسراب.

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.