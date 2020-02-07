مدير شركة يدعو إلى الشفافية والصدق في مكان العمل

المصدر: ترجمة: م.م عن «بورد باندا»

توجه مدير شركة في أستراليا، إلى موقع «لينكد إن»، ليشارك زملاءه ومتابعيه، بعض قيمه وأفكاره. وشرح دانييل أبراهامز، أهمية أن يكون المسؤول صادقاً ومنفتحاً في مكان العمل. ورداً على ذلك، انضم آلاف الأشخاص إلى المناقشة، معربين عن تأييدهم لموضوع النقاش.

وأوضح دانييل انفتاحه مع فريقه، بأن قال ذات مرة إنه بحاجة للذهاب إلى مدرسة ابنته التي سيتم تكريمها، وهذا بالضبط ما قاله؛ ولم يخفِ السبب الحقيقي، بالتحجج باجتماع عمل أو زيارة طبيب، كذريعة. وقال، أيضاً، إنه لا يحاول إقناع أي شخص بحجم عمله، بل يريد، فقط، تشكيل ثقافة عمل شفافة، تبدأ به كقائد للفريق.

وكإنسان، يعتقد أبراهامز أننا بحاجة إلى أن نكون صادقين في حياتنا، وبالتأكيد، يجب أن يتجسد ذلك في مكان العمل، ولا ينبغي أن يمنعنا أي شيء من أن نكون صادقين وشفافين، مع بعضنا بعضاً، حتى نجعل العمل مكاناً أفضل للجميع.

أحب الناس الفكرة وانضموا إلى المناقشة، ولقي المنشور أكثر من 610 آلاف رد فعل، مع أكثر من 14 ألفاً و700 تعليق. ومن المفارقة أن المدير تحدث عن الشفافية مع زملاء العمل، ولكن تساءل الكثيرون عن سبب إخبارهم بترك الشركة، ساعات قبل الحدث، بدلاً من أن يتم ذلك مسبقاً. ومع ذلك، فإن هذا لم يغير مواقف المشاركين من موضوع النقاش.

- أحب الناس الفكرة وانضموا إلى المناقشة، ولقي المنشور أكثر من 610 آلاف رد فعل، مع أكثر من 14 ألفاً و700 تعليق.