شاب صيني يَعِيب سيارة لإجبار والده على شرائها

المصدر: ترجمة: م.م عن «أوديتي سنترال»

وُجّه اتهام لشاب يبلغ من العمر 22 عاماً، أخيراً، بعد أن خدش سيارة من نوع «بي إم دبليو» في معرض بمدينة جيان تشي الصينية، لسبب غريب للغاية. لقد فعل ذلك ليجبر والده على شرائها له، وفقاً لمبدأ «أنت تحطمه، أنت تشتريه».

وزار المشتبه فيه، المعروف باسم جي موبنج، وكالة «بي إم دبليو»، في الـ25 من نوفمبر، وأعرب عن رغبته في شراء سيارة زرقاء داكنة.

وأخبر الموظفون الشرطة، في وقت لاحق، بأن جي تصرف بشكل طبيعي، وبدا في الواقع متحمساً للغاية، إذ أخبر أحد البائعين بأن والده وعده بشراء سيارة جميلة كمكافأة لحصوله على رخصة القيادة، ولكن الأمور تحولت إلى الأسوأ، بعد أن اتصل الشاب بوالده، ليخبره عن السيارة التي يريدها.

من غير الواضح ما دار بين جي ووالده خلال المحادثة الهاتفية القصيرة، ولكن موظفي الوكالة أخبروا الشرطة بأنه بعد انتهاء المكالمة، عاد الشاب في حالة غضب، وتناول مفاتيح السيارة، وشرع في خدش باب سيارة زرقاء بقوة، قبل أن يتمكن أحد الحراس من إيقافه.

اتصل موظف في صالة العرض بالشرطة فوراً، وأكد الضباط أن الشاب هو الجاني من خلال فحص تسجيلات كاميرات المراقبة. وخلال دفاعه عن نفسه، قال الشاب المُدلل إن والده أخبره بأنه لن يشتري له السيارة، لذا خدشها حتى لا يكون لوالده خيار سوى دفع ثمنها.

- بعد التحدث إلى

والده عاد الشاب

في حالة غضب،

وتناول مفاتيح

السيارة، وشرع في

خدش باب سيارة

زرقاء بقوة، قبل أن

يتمكن أحد الحراس

من إيقافه.