وزير في إدارة ترامب يؤكد أن الرئيس اختاره الله

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

قال وزير الطاقة الأميركي إن الرئيس الحالي اختاره الله، مثل سلفه الديمقراطي السابق، باراك أوباما، مع أن دونالد ترامب أكد أنه كان يمزح، عندما قال إنه «مختار» من الله.

وصرّح ريك بيري، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «هل تعرفون باراك أوباما لم يصبح رئيساً للبلاد لو لم يشأ الله ذلك. والأمر ينطبق على دونالد ترامب».

وكان ترامب وصف نفسه، في مؤتمر صحافي، بأنه «مختار» من الله لخوض حرب تجارية مع الصين. وأكد بعد ذلك أنه كان يمزح، وهاجم وسائل الإعلام التي تعاملت مع التصريح بجدية.

وفي إشارة إلى هذه الحادثة، نقل بيري المسيحي المؤمن، مضمون حوار أجراه، أخيراً، مع الرئيس الجمهوري. وصرح بأنه أوضح لترامب: «أعرف أن الناس قالوا إنك ذكرت أنك مختار. وأنا قلت (إذا كنت مسيحياً مؤمناً، فإنك تدرك خطة الله للذين يحكمون ويحاكموننا في هذا العالم)».

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، رد خلال زيارة لإسرائيل، على سؤال عن إمكانية أن يكون ترامب اختير «للمساعدة على إنقاذ الشعب اليهودي، في مواجهة التهديد الإيراني». وقال: «كمسيحي، أؤمن بالتأكيد أن هذا ممكن».

وورد اسم بيري مراراً كشاهد في التحقيق الذي يجري في إطار إجراءات عزل ترامب، التي يقوم بها الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي.

ورأى بيري، في المقابلة نفسها، أن ترامب سيخرج من هذه القضية الاستثنائية دون أن تتم إقالته. وقال: «إنه فرد استثنائي».

وكان ترامب أعلن، في أكتوبر، رحيل بيري في نهاية العام الجاري، مشيداً «بالعمل المميز» الذي قام به.

ومع ذلك، لا يرتبط الرجلان بعلاقة جيدة. فقد وصف حاكم تكساس السابق، والمرشح الذي هزم في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في 2012 و2016، خصمه ترامب في 2015، بأنه «سرطان للتيار المحافظ».