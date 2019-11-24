الفلسطينيون لا يفكرون في التظاهر والتخلص من قادتهم

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن «كارنيغي للسلام الدولي»

إنها المظالم ذاتها، مثل الفساد وانعدام الثقة بالنخبة الحاكمة، وانعدام الخدمات الأساسية، هي التي دفعت الآلاف إلى الشوارع في لبنان والعراق، فهي موجودة أيضاً في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومع ذلك فإن الفلسطينيين غير قادرين، وربما غير مستعدين للخروج في تظاهرات ضد قادتهم. لكن ما السبب الذي أدى إلى عدم وجود هذه التظاهرات لدى الفلسطينيين؟ هل مجرد وقت، كما يقول الصحافي الفلسطيني هاني المصري، حتى تصل موجة الاحتجاجات إلى فلسطين؟

إنه الاحتلال

على الرغم من الفساد، وقلة الكفاءة، وضعف الأداء، التي يتمتع بها القادة الفلسطينيون، إلا أن التخلص منهم لم يكن يوماً الأولوية الأهم بالنسبة للشعب الفلسطيني. ومن المثير للاهتمام أن أول انتفاضة حدثت في المنطقة قام بها الفلسطينيون في ديسمبر عام 1987، وكانت ضد الاحتلال، وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، التي لم تكن قد دخلت إلى الضفة وقطاع غزة وإنما كانت تعمل في المنفى. وفي الحقيقة كان على «منظمة التحرير» أن تلحق بالركب كي تبقي على السيطرة لما يجري على الأرض. ومع ذلك فقد كان الاهتمام الرئيس للنخبة والعامة هو التخلص من الاحتلال، وليس التخلص من الأنظمة الحاكمة لديهم. وبالنظر إلى تزايد النفور من رئيس السلطة، محمود عباس، فإن الأولويات يمكن أن تتغير، ولكن حتى الآن لايزال استقلال الفلسطينيين هو العامل الأساسي الذي يشكّل الاستراتيجية والتكتيكات الفلسطينية.

ويواجه الفلسطينيون تحدياً فريداً من نوعه، ليس لأنهم يريدون إنشاء مؤسسات حكمهم بأنفسهم وتحقيق حلم الدولة، وإنما لأنه يتعين عليهم تدبر هذا الأمر ضمن الظروف القاسية الناجمة عن الاحتلال. وليس هناك سابقة في التاريخ الحديث عن شعب يفاوض للخروج من الوضع الذي يعيش فيه، وفي الوقت ذاته يعمل على بناء مؤسسات الحكم، ناهيك عن إنشاء الدولة بنجاح.

وعلى الرغم من حالة السخط من الفساد وسوء إدارة الاقتصاد، والحالة السيئة لحقوق الإنسان إلا أن تركيز الفلسطينيين لايزال على إسرائيل. وقال هاني المصري راثياً «الحاكم الفعلي للفلسطينيين هو الاحتلال، الذي يهاجم فلسطين في تاريخها وحاضرها ومستقبلها»، وهذا يقلل ضمناً من أهمية تجاوزات قادتهم أمام عبء الاحتلال، ويسمح للنخبة الحاكمة الفلسطينية بإعادة توجيه الاهتمام بعيداً عن عيوبها وأخطائها. وفي الحقيقة فإن التركيز على التغيرات الداخلية الانتقالية، ناهيك عن الإطاحة بالحكومات، يمكن أن يحمل في طياته مخاطر حقيقية لحدوث ما يسميه الباحث، ديفيد بولوك، من معهد واشنطن، بـ«انترفادا»، أي الصراع الداخلي بين الفصائل الفلسطينية. وهذا لن يحرف الانتباه عن النضال من أجل الاستقلال فقط، وإنما يعمل على تقسيم الحركة الوطنية الفلسطينية، التي هي أصلاً منقسمة الآن على نفسها بصورة سيئة.

مجتمع مقسم بالجغرافية والسياسة

في الحقيقة لقد أصبح مصير أي حركة تدخل في مواجهة مع القيادة الفلسطينية الحالية أو أنها تنشد إنجاز إصلاحات أو حكم تمثيلي فعال، أشد صعوبة الآن بعد تسلم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قطاع غزة عام 2007، وما نجم عن ذلك من صراع بين «فتح» و«حماس».

وفي الواقع، فإن منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت في حالة محطمة وميؤوس منها، وحاولت أن تلعب دور سفينة نوح التي كانت تحمل اثنين من كل شيء: أي الدويلات، والأمن، وهيكلية الحكم، والدساتير، ورؤية أين وما شكل الدولة السياسية التي يجب أن تكون عليها فلسطين.

وبعد عام 2007، أصبح الانفصال الملموس بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبارة عن شرخ سياسي عميق، عمل على تقويض أي استراتيجية فلسطينية وطنية موحدة ومتماسكة.

وكانت انتخابات الرئيس والبرلمان الفلسطيني (التي أجريت آخر مرة في عام 2006 و2005 على التوالي) هي الوسيلة الوحيدة التي ربما شرعنت القادة والاستراتيجية، لكن الانتخابات أصبحت رهينة لتنافس شديد بين حركتَي «فتح» و«حماس»، فشلت الجهود المتعددة لحله. ومن غير المؤكد إذا ما كان التقرير الأخير، الذي أفاد بأن «فتح» و«حماس» قد اتفقتا على عقد انتخابات تشريعية ورئاسية في فبراير من عام 2020، أكثر صدقية من الوعود السابقة التي شهدناها عبر السنين الماضية.

وعلى الرغم من أن فتح و«حماس» بينهما تنافس مرير، إلا أن الانتفاضات التي وقعت في أجزاء أخرى من المنطقة، وحّدتهما تحت هدف واحد، هو تجاوز الخلافات، وحتى التشارك إن أمكن، بهدف الحفاظ على قوتهما.

وإضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي، ثمة عامل واحد يمنع احتجاجات الفلسطينيين، هو الوجود المهيمن للسلطة الفلسطينية التي يسيطر عليها أنصار «فتح» و«حماس»، وإصرار الطرفين على منع أي حشد شعبي ضدهما. وفي الواقع فإن وجود القوات الأمنية للطرفين على الأرض، التي لم تكن موجودة في الانتفاضة الأولى، يجعل قيام الشعب بأي تحدٍّ لسلطتيهما أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً أن قواتهما الأمنية لا ترحم.

ونظراً إلى أن «فتح» و«حماس» يتبادلان الاتهامات بإثارة الاضطرابات، يمكن أن يصبح المحتجون في موقف كأنهم يدعمون طرفاً على آخر، وهذا يجعلهم عرضة للاتهام بأنهم يقوضون الرغبة الشعبية الدائمة، وهي توحد الفلسطينيين.

أرود ديفيد ميللر كبير الباحثين في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي

الاحتراس الفلسطيني ناجم عن التجربة

ما الذي يخبئه المستقبل؟ بعد تسع سنوات من الاضطرابات والتغير اللذين اكتسحا العالم العربي منذ أن أحرق بائع الخضار التونسي نفسه، لم تقع حوادث مشابهة في فلسطين. وثبت أن التركيز على الاحتلال الإسرائيلي، والوجود المسيطر لـ«حماس»، والسلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها «فتح»، يشكلان قوى مقيدة.

وإضافة إلى الخبرة الفلسطينية في المواجهات خلال الانتفاضتين، خصوصاً الثانية، التي تسببت في حدوث حالات تدمير وقتل كبيرة، يمكن تفهم عدم توجه الفلسطينيين نحو حالة أخرى هي المجهول، خصوصاً تلك التي لا يمكن أن تمنحهم لا نهاية للاحتلال الإسرائيلي، ولا تحسناً مهماً في حياتهم اليومية.

وفي الواقع، عند النظر إلى ما جلبه الربيع العربي من ويلات، لكل من سورية وليبيا واليمن، لا يمكن لوم الفلسطينيين لأنهم يرفضون الانخراط في هذا الربيع حتى الآن. وإضافة إلى ذلك فإن الحياة والسياسة لا يمكن توقع أي شيء بشأنهما. فالأوضاع الاقتصادية متدهورة في غزة، حيث تبلغ نسبة البطالة نحو 47%، إضافة إلى أن الحكومة فاسدة وقمعية. وبالطبع فإن الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى تشكّل نوع من اليأس يمكن أن يولد انفجاراً في أي وقت.

ولكن الاحتمال الأكثر ترجيحاً أن يأتي الربيع العربي إلى فلسطين على شكل انتفاضة ضد إسرائيل (وإن كان ينظر إلى الأمر الآن على أنه من غير المرجح مطلقاً)، وليس كربيع عربي ضد القادة الفلسطينيين مهما بلغ فسادهم وقلة كفاءتهم. وفي الحقيقة فإن مثل هذه الانتفاضة إذا حدثت سينظر إليها باعتبارها فقداناً للثقة بالقادة الفلسطينيين، لكن الاحتلال سيكون تركيزها الأول. وهناك سبب بسيط لذلك، أذكر أن الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، قال لي ساخراً في لحظة صراحة نادرة: «لا ينبغي عليك انتظار الثورات في فلسطين، إذ إن الفلسطينيين سيكونون دائماً أكثر غضباً على الوجود الإسرائيلي من غضبهم علي»، وحتى الآن فإن عرفات يبدو صائباً في قوله.

الاحتمال الأكثر ترجيحاً أن يأتي الربيع العربي إلى فلسطين على شكل انتفاضة ضد إسرائيل - وإن كان ينظر إلى الأمر الآن على أنه من غير المرجح مطلقاً - وليس كربيع عربي ضد القادة الفلسطينيين، مهما بلغ فسادهم وقلة كفاءتهم.

عند النظر إلى ما جلبه الربيع العربي من ويلات، لكل من سورية وليبيا ودول عربية أخرى، لا يمكن لوم الفلسطينيين، لأنهم يرفضون الانخراط في هذا الربيع حتى الآن.