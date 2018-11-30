صاحبة منزل تضع 12 شرطاً لشريك السكن الجديد

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن «ديلي ريكورد»

قد يكون العثور على شريك في السكن، أمراً مرهقاً، وقد يؤدي اتخاذ القرار الخاطئ إلى شهور من التوتر والجدل، لذا من المهم أن نكون صادقين عندما نلتقي بالشركاء المحتملين، حتى لا تكون هناك أي مفاجآت عندما ينضم شخص جديد إلى المنزل. لكن امرأة في العاصمة البريطانية أخذت هذه المسألة إلى مستوى جديد تماماً؛ من خلال نشر رسالة طويلة على الإنترنت تتضمن مطالبها الدقيقة جداً لاستبعاد النوع الخاطئ من شريك المنزل.

وكتبت صاحبة البيت أن منزلها ليس مركزاً اجتماعياً، ولا يسمح لشريك السكن بقضاء الكثير من الوقت على الهاتف أو في المرحاض. ويزداد الأمر تعقيداً، عندما تدرج ما لا يقل عن 12 «بنداً» يجب على المرشح المحظوظ أن يتقيد بها إذا أراد الانتقال إلى منزلها في «فينسبري بارك» بلندن.

ولا يسمح لشريك السكن بالوجود في الشقة خلال النهار، لأن صاحبته تعمل من المنزل، فيما يحظر بشدة الطبخ قبل الساعة 8:30 صباحاً. وتقول المرأة التي أثارت جدلاً: «إذا كنت تذهب إلى المرحاض 15 مرة في اليوم أو كل 15 دقيقة، لا تنتقل إلى هنا. وإذا كان استحمامك الصباحي يستغرق ما يقرب من ساعة، فهذا بالتأكيد ليس المكان المناسب لك».

وقال رواد الشبكات الاجتماعية إن هذه الشروط هي الأكثر صرامة في تاريخ لندن، ومن الصعب التقيد بها. وكتبت مالكة المنزل «إذا كان كل ما تأكله هو الفاصولياء المعلبة والعدس المطبوخ، فأنت لست من النوع المرحب به». ويتعين على الشريك المحظوظ أن يتعهد أيضاً باستخدام مقابض الأبواب بدلاً من دفع الأبواب لفتحها، كما يجب أن يكون لديه أصدقاء و«يستمتع بوقته» في أي مكان، بحيث لا يقضي معهم وقت الفراغ في الشقة.