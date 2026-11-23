بروكسل - أ.ف.ب

وقّع الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا اتفاقية تجارية تهدف إلى فتح أسواقهما أمام بعضهما بعضاً، بينما من المقرر أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

ومن المتوقع، وفقاً لبروكسل، أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى زيادة صادرات الاتحاد الأوروبي، إلى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، بنحو 40% خلال 15 عاماً.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «تُعد هذه واحدة من أكثر الاتفاقات طموحاً التي أبرمها الاتحاد الأوروبي في آسيا».

وأضافت: «نحن نمثل معاً سوقاً تضم 730 مليون نسمة»، معربة عن شكرها للرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، الذي أشارت إلى أنه سيزور بروكسل في ديسمبر المقبل.

من جانبه، قال وزير الشؤون الاقتصادية الإندونيسي، إيرلانغا هارتارتو، إن نحو 90% من الصادرات الإندونيسية إلى الاتحاد الأوروبي ستصبح معفاة من الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن ذلك سيعود بالنفع على أبرز صادرات بلاده إلى التكتل، مثل زيت النخيل، والأحذية والمنسوجات، والمنتجات السمكية. وكانت المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية اختُتمت، العام الماضي، بعد نحو عقد من بدئها، وذلك في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي إلى تنويع علاقاته التجارية في ظل التحديات التي يواجهها من الولايات المتحدة والصين.

وذكرت بروكسل أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا، إلى جانب اتفاقية حماية الاستثمار الملحقة بها، ستفتح الباب أمام استثمارات في قطاعات استراتيجية، مثل السيارات الكهربائية والإلكترونيات والأدوية.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، ستلغي الاتفاقية الرسوم الجمركية على أكثر من 98% من الصادرات الأوروبية إلى إندونيسيا، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ما يسهم في توفير أكثر من 600 مليون يورو سنوياً من الرسوم.

ويتعين على البرلمان الأوروبي الموافقة على الاتفاقية، كما يجب على السلطات الإندونيسية المصادقة عليها، قبل أن تدخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت.