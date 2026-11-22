انتهت المحادثات الدولية بشأن وضع ضوابط لتطوير واستخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، من دون التوصل إلى تفويض لبدء مفاوضات حول حظر ملزم قانوناً، في نتيجة عكست استمرار الخلافات بين الدول بشأن تنظيم هذه الأسلحة.

واتفقت عشرات الدول، خلال مؤتمر للأمم المتحدة استمر أسبوعاً في جنيف، على العمل لإعداد صياغة اتفاق محتمل بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل بحلول عام 2028، لكنها لم تتوصل إلى توافق بشأن وضع قواعد ملزمة، رغم دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وعدد من الدول والمنظمات المعنية بالتوصل إلى اتفاق دولي في هذا الشأن.

وسلطت النتيجة، الضوء على صعوبة تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الدولية، في ظل الصراعات القائمة وتنافس القوى العسكرية الكبرى على تعزيز قدراتها ونفوذها.

ووصفت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، ما تحقق بأنه «إنجاز مهم»، لكنها أقرت بأن النتيجة يمكن النظر إليها باعتبارها «كوباً نصف ممتلئ أو نصف فارغ»، في إشارة إلى عدم تحقيق الهدف المتمثل في التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً خلال العام الجاري.

وشارك في المؤتمر، الذي عقد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة، ممثلون عن 128 دولة، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على تفويض واضح لبدء مفاوضات بشأن حظر أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل التي تعد الأكثر خطورة.

ووصفت منظمات غير حكومية، من بينها حملة «أوقفوا الروبوتات القاتلة»، النتيجة بأنها مخيبة للآمال، معتبرة أنها تمثل «القاسم المشترك الأدنى» بين مواقف الدول المشاركة.

وكانت نحو 100 دولة قد دعت إلى بدء مفاوضات للتوصل إلى حظر ملزم قانوناً للأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل، القادرة على تنفيذ عمليات قتل من دون تدخل بشري لاتخاذ القرار النهائي باستخدام القوة. وشهد المؤتمر خلافات إجرائية منذ بدايته، إذ عرقل مسؤولون روس المناقشات الرسمية برفض الموافقة على جدول الأعمال، كما طالبوا بتقييد حقوق التحدث الممنوحة للاتحاد الأوروبي ومراقبين آخرين، وهو ما قوبل بالرفض.

ونظراً إلى أن قرارات المؤتمر تتطلب توافقاً بين الدول المشاركة، فإن اعتراض روسيا حال عملياً دون إحراز تقدم في عدد من المسائل المطروحة.