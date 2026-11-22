تعرضت وزارة الزراعة الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لهجومين إلكترونيين، وفق تقارير إعلامية أميركية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الأنظمة التقنية للمؤسسات الحكومية، عقب سلسلة أعطال واضطرابات طالت قطاعات ومؤسسات رئيسة في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة. وأفادت شبكتا «إن بي سي» و«سي إن إن» الأميركيتان بالحادثتين، فيما لم تتضح بعد طبيعة العلاقة بينهما أو هوية الجهات المسؤولة عن الاختراقين. وتأتي هذه التقارير وسط اضطرابات تقنية شهدتها قطاعات السفر والاتصالات والتجارة الإلكترونية، وطالت آثار بعضها شبكة اتصالات سرية تستخدمها وكالة الأمن القومي الأميركية.