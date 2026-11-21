أعلن رئيس السلفادور نجيب أبوكيلة، رسمياً، ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، بعد سنوات من تمهيد الطريق للبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى.

وفي ظل غياب معارضة سياسية تذكر، يبدو أن الرئيس الذي يحظى بشعبية كبيرة مهيأ للفوز بسهولة بولاية ثالثة في الانتخابات المقررة فبراير المقبل.

وتظهر استطلاعات رأي حديثة أن نسبة تأييده تبلغ نحو 90%، ويُعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى حملته ضد العصابات في البلاد، التي أثارت اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لكنها أدت إلى تراجع حاد في أعمال العنف.

وقدم أبوكيلة، المعروف بخطابه الشعبوي الحاد، أوراق ترشحه للرئاسة إلى المحكمة الانتخابية العليا في البلاد.

وحمل أنصاره لافتات كُتب عليها «أبوكيلة 2027»، لدى وصوله في موكب من سيارات الشرطة إلى مقر المحكمة، حيث قدم أيضاً المرشحون لشغل 60 مقعداً في الكونغرس و44 مقعداً في المجالس البلدية، أوراق ترشحهم.

ويأتي ترشح أبوكيلة لإعادة انتخابه في وقت نقل فيه حملته لمكافحة الجريمة إلى هايتي، حيث نشر 2500 جندي لمكافحة العصابات، عقب اختفاء أربعة فنيين سلفادوريين في مجال الطيران خلال هجوم شنته عصابة في أكتوبر الماضي.