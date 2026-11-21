ذكر ​مصدر مقرب من البيت الأبيض، أنه تمت ​إقالة مدير الأمن الإلكتروني الوطني بالبيت الأبيض شون كيرنكروس من منصبه، وذلك بعد أعطال تقنية شهدتها قطاعات الطيران والخدمات المصرفية وأنظمة الأمن القومي في الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية.

وكان كيرنكروس يتولى الإشراف على سياسة واستراتيجية الأمن الإلكتروني في جميع مؤسسات الحكومة الاتحادية.

ووفقاً للمصدر، ستتولى كبيرة المنصب مسؤولي ‌قطاع المعلومات في وزارة الدفاع، كيرستن ديفيز، بشكل مؤقت. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «لقد ‌أيد الرئيس (دونالد ترامب) بشكل كامل قرار إقالة ‌كيرنكروس من منصبه». ورفض كيرنكروس التعليق على ‌رحيله.