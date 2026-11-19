حثت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بشكل ​مشترك إيران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم ‌الخميس على السماح ​للمفتشين بالعودة إلى مواقعها النووية التي تعرضت لقصف أميركي وإسرائيلي العام الماضي، متهمة طهران "بالمماطلة".

ولم تمنح إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى تلك المنشآت النووية منذ الضربات العسكرية التي استهدفتها في يونيو 2025.

ورغم أن الهجمات دمرت أو ألحقت أضرارا جسيمة بمنشآت إيران الثلاث المعروفة لتخصيب اليورانيوم والتي كانت تعمل آنذاك، فإن طهران لم توضح مصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي شمل مواد مخصبة لمستوى قريب من ذلك اللازم لصنع أسلحة ولا يزال مصيره مجهولا.

وقالت الدول الغربية الأربع في بيان مشترك إلى مجلس ‌محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة "فقد الوكالة لمدة عام ونصف العام استمرارية المعرفة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب الذي سبق التحقق منه ينبغي أن يثير قلق ‌جميع أعضاء المجلس".

ويعقد المجلس اجتماعه الفصلي هذا الأسبوع. وأبلغ ‌المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الأعضاء بأن عمليات التفتيش الوحيدة خلال الربع ‌الماضي جرت في محطة بوشهر ‌للطاقة النووية التي لم تتضرر.

وقالت الدول الأربع "أكد المدير العام مرارا أنه لا يوجد حاليا سبب فني يمنع ​الوكالة من الوصول إلى ‌المنشآت النووية المتضررة، ​وأن المفتشين كانوا على استعداد للعودة منذ فترة طويلة".

وأضافت "الأمر يعود إلى إيران لاقتناص هذه الفرصة وتغيير نهجها ومعالجة المخاوف طويلة الأمد للمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي"، في إشارة إلى ما وصفته "باستراتيجية المماطلة الإيرانية".