أكد ناطق باسم المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، أن المفوضية تعرضت لهجوم سيبراني مولد بالذكاء الاصطناعي في الأسابيع الأخيرة.

وقال المتحدث للصحافيين في بروكسل، بعد أن كان موقع "بوليتيكو" الإخباري أول من أورد خبر عن الحادث " رغم أن الذكاء الاصطناعي يمكنه بالطبع المساعدة في الكشف عن نقاط الضعف ومنع الهجمات السيبرانية، فإنه يمكن إساءة استخدامه في العمليات السيبرانية".

وأضاف "كإجراء وقائي واحترازي، قمنا بإيقاف عمل عدة تطبيقات مؤقتا، وقد تمت استعادة معظمها منذ ذلك الحين".

وقال المتحدث "لم نرصد أي دليل على خرق للبيانات يؤثر على العاملين في المفوضيةبصفة عامة".

وهناك تحقيق جار في الحملة التي تم رصدها في أواخر أكتوبر. ولم يعلق المتحدث عن الجهة التي يمكن أن تكون مسؤولة عن سلسلة الحوادث.

وأضاف أنه لا توجد معلومات عن طلبات فدية موجهة للمفوضية.