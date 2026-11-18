قال ​مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون اليوم الأربعاء، إن التهديدات الإيرانية الموجهة للأميركيين داخل ‌الولايات المتحدة وخارجها زادت بشدة.

وأضاف ‌كلايتون خلال جلسة ‌أمام ‌لجنة الأمن ‌الداخلي بمجلس النواب "لا ​نزال ‌ملتزمين ​بكشف المؤامرات الإيرانية داخل ​الولايات ⁠المتحدة وخارجها وردعها ⁠ومكافحتها".

وتابع "زادت هذه التهديدات ⁠بشدة. رجالنا ونساؤنا في الخارج، ورجالنا ونساؤنا هنا في ‌الولايات المتحدة، يتعرضون ​لتهديد أكبر".