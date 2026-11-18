مدير المخابرات الوطنية الأميركية: تهديدات إيران داخل أميركا وخارجها زادت بشدة
قال مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون اليوم الأربعاء، إن التهديدات الإيرانية الموجهة للأميركيين داخل الولايات المتحدة وخارجها زادت بشدة.
وأضاف كلايتون خلال جلسة أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب "لا نزال ملتزمين بكشف المؤامرات الإيرانية داخل الولايات المتحدة وخارجها وردعها ومكافحتها".
وتابع "زادت هذه التهديدات بشدة. رجالنا ونساؤنا في الخارج، ورجالنا ونساؤنا هنا في الولايات المتحدة، يتعرضون لتهديد أكبر".
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