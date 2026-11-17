خرج مئات النشطاء إلى شوارع العاصمة الفلبينية مانيلا، أمس، احتجاجاً على الوصول المرتقب للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ويجتمع قادة دول جنوب شرق آسيا في مانيلا مع نظرائهم من الدول الآسيوية والغربية، ومن بينهم ترامب، المقرر وصوله اليوم، وتجمع المتظاهرون في ساحة عامة تبعد كيلومترات عدة عن مقر انعقاد قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا.

وكان قد تم اعتقال 300 متظاهر، أول من أمس، أثناء محاولتهم الوصول إلى الساحة، وقالت الشرطة إنهم لم يحصلوا على تصريح بالتوجه إليها، بينما تم اعتقال تسعة آخرين لدى محاولتهم تنظيم مسيرة باتجاه مقر انعقاد القمة.