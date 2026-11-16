اجتماع استثنائي يجمع قادة الصين وأميركا وروسيا.. والعالم يترقب ما قد يُحسم خلف الأبواب المغلقة

أعلنت بكين الاثنين أن الرؤساء الصيني شي جينبيغ والأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين سيبحثون "السلام العالمي" خلال أول قمة ثلاثية لهم في مدينة شنجن هذا الأسبوع.



ومن المقرر عقد الاجتماع الثلاثي الخميس على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في المدينة الواقعة في جنوب الصين.

ولم تقدّم الصين تفاصيل كثيرة عن المواضيع التي سيناقشها الرؤساء الثلاثة، لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ أوضحت بعد ساعات على تأكيد بكين الاجتماع، أنهم سيجرون "حواراً معمقاً بشأن صون السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى"، معتبرة أن اللقاء "سيحمل أهمية تاريخية".

وذكر كبار الدبلوماسيين الصينيين والأميركيين في وقت سابق بأن المحادثات الثلاثية يمكن أن تتطرّق إلى مسألة نزع الأسلحة النووية.



نزع الأسلحة النووية



تطالب واشنطن التي تُبدي استياء من التوسع السريع للترسانة النووية الصينية، بأن تكون بكين جزءاً من اتفاق للحد من الأسلحة النووية.

لكن بكين شدّدت مراراً على وجوب خفض الولايات المتحدة وروسيا ترسانتهما النووية الضخمة قبل الموافقة على بحث مخزونها.

وبعدما انقضت في فبراير مدة معاهدة "نيو ستارت" الأميركية الروسية، آخر اتفاق قائم للحد من الأسلحة النووية، دعا ترامب للتوصل إلى "اتفاق أفضل" يشمل الصين.

رفضت بكين حينها الانضمام للمفاوضات بشأن نزع الأسلحة النووية.

لكن أثناء اتصال هاتفي هذا الأسبوع، اتفق وزيرا الخارجية الصيني وانغ يي والأميركي ماركو روبيو على "أهمية خوض محادثات هادفة على مستوى القادة للدفع قدما بأهداف مثل السلام ونزع السلاح النووي".

وصرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين أنه إذا "التزم القادة الثلاثة فعلا بنزع حقيقي للأسلحة النووية، فسيكون ذلك إنجازاً عظيماً للعالم".

وقال غوتيريش خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الفلبين "نتحدّث منذ مدة طويلة.. ونطالب بضرورة نزع السلاح في المجال النووي، ونؤمن بأننا لن ننعم بالأمان التام إلا عندما (يصبح العالم خالياً) تماما من الأسلحة النووية".



إيران



وأفاد ترامب بأن القادة الثلاثة سيبحثون على الأرجح حرب إيران.

وقال ترامب للصحافيين الأحد "سنبحث العديد من الأمور، بما في ذلك نزع الأسلحة النووية.. نحاول إنهاء الحرب في إيران".

سعت الصين التي تعد من أبرز شركاء إيران الاقتصاديين، للعب دور الوساطة في النزاع الذي اندلع مع أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في فبراير.

وأدت الحرب المستمرة منذ ذلك الحين والتي طالت تداعياتها المنطقة برمتها، إلى تعطيل حركة الشحن البحري العالمية وارتفاع أسعار النفط على مستوى العالم.

وقال ترامب أواخر أكتوبر إن الولايات المتحدة دمّرت جزءاً كبيراً من القدرات العسكرية الإيرانية، لكن ما زال عليها "التعامل مع" هدف أو هدفين.

من جهتها، تشدد الصين على أن تجّنب استئناف الأعمال العسكرية "أولوية قصوى" واستضافت في الأسابيع الأخيرة قادة ودبلوماسيين من مختلف بلدان الشرق الأوسط على أمل إقناع الأطراف المعنية بالعودة إلى طاولة المفاوضات.



ملف أوكرانيا غير مطروح



في المقابل، يُستبعد بأن يطرح ملف الحرب الروسية الأوكرانية على طاولة المحادثات هذا الأسبوع.

وذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي أن بوتين يرغب بأن تطرح القمة الثلاثية اتفاقاً للسلام في أوكرانيا يصب في مصلحة موسكو التي باشرت عزو الدولة المجاورة في 2022. لكن من المستبعد أن يتطرق شي أو ترامب لهذه المسألة.

وأكد مسؤولون أميركيون أنه من غير المتوقع أن يطرح ترامب المسألة.

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن نظيره الصيني أبدى أثناء اجتماع مؤخراً "انزعاجاً" من فكرة إجراء محادثات ثلاثية بشأن أوكرانيا.

وأضاف في تصريح لقناة "إيه آر دي" الألمانية "شدد صراحة على أن هذا نزاع أوروبي، ويجب أن يكون الأوروبيون حاضرين على طاولة المفاوضات".

لم يُسهم ذلك في التخفيف من مخاوف كييف التي تشعر بالقلق إزاء تهميشها.

وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن يكون الاجتماع تكرارا لقمة يالطا، يعاد خلاله "توزيع مناطق النفوذ" في القرن الحادي والعشرين.

وخلال القمة التاريخية في فبراير 1945، اجتمع الأميركي فرانكلين روزفلت والبريطاني ونستون تشرشل والسوفياتي جوزيف ستالين، قادة القوى الكبرى التي كانت تحارب ألمانيا، في قصر قرب منتجع يالطا الساحلي في شبه جزيرة القرم، لوضع ترتيبات أمنية في أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية دون الاكتراث كثيراً للدول الأخرى.