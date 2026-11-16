وقف مشروع ترامب لتجديد ملعب غولف في واشنطن

أمرت قاضية أميركية، أمس، بإبقاء متنزه يقع في وسط العاصمة واشنطن مفتوحاً أمام العامة، بعدما حاولت إدارة الرئيس دونالد ترامب إغلاقه تمهيداً لأعمال تأهيل ملعب غولف في الموقع، ويرغب ترامب، الشغوف بهذه الرياضة والمالك لملاعب غولف في أنحاء العالم، في إعادة تأهيل ملعب «إيست بوتوماك غولف لينكس» في واشنطن ليصبح قادراً على استضافة بطولات من أعلى المستويات، وطلبت إدارة ترامب إغلاق متنزه «إيست بوتوماك»، الذي يمتد على مساحة 160 هكتاراً، ويضم ملعب غولف، تمهيداً لبدء أعمال التأهيل، لكنّ شكوى تقدم بها ائتلاف بيئي اعتراضاً على المشروع، حالت دون إغلاق المتنزه، واستنكر ترامب القرار، مؤكداً أن فريقه القانوني سيقدم استئنافاً.