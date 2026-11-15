روبيو: القانون الدولي أصبح أداة بيد النخبة العالمية لتعزيز مصالحها

انتقد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، ما وصفه بـ«توظيف القانون الدولي كسلاح»، معتبراً أنه أداة في يد النخبة، كما هاجم المحكمة الجنائية الدولية، محذراً من فرض قوانين لا تعترف بها واشنطن. وجاءت تصريحات روبيو خلال المؤتمر الوطني السنوي للمحامين، الذي تنظمه جمعية الفيدراليين المحافظة، بعد نحو شهر من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية، وتعهدها بعرقلة عملها. وتتولى المحكمة، محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، وتُعد جهة قضائية مكملة للمحاكم الوطنية.

والكلمة التي ألقاها روبيو أمام المؤتمر، وقوبلت بتصفيق حار، هي الأولى له منذ الهزيمة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

وقال روبيو إن القانون الدولي استُخدم ضد «كل قرار رئيسي تقريباً يتعلق بالسياسة الخارجية» لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بدءاً من العمليات ضد القوارب في منطقة البحر الكاريبي، وصولاً إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

واعتبر أن القانون الدولي ليس محايداً، بل «أداة» تستخدمها النخبة العالمية لتعزيز مصالحها.

وسبق أن أعلن روبيو أن واشنطن ستحظر التعامل مع ما وصفه بـ«المحكمة المارقة»، في إطار الحملة المتواصلة التي تشنها إدارة ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية.

وجدد روبيو انتقاداته للمحكمة، أول من أمس، معتبراً أنها هيئة لا تخضع للمساءلة أمام أحد.