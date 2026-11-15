الصين وأميركا تبحثان خفض الرسوم الجمركية

أعلنت وزارة التجارة الصينية، أمس، أن الصين والولايات المتحدة ناقشتا خفض الرسوم الجمركية وتجارة السلع الزراعية وعدداً من القضايا الأخرى، خلال الاجتماع الأول لمجلسهما التجاري الذي عُقد أمس، وذلك قبل أيام من اللقاء المرتقب بين رئيسي البلدين في مدينة شنتشن.

وقالت الوزارة إن الجانبين أجريا «مناقشات صريحة ومتعمقة وبناءة» بشأن تنفيذ نتائج المشاورات الاقتصادية والتجارية السابقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية والترتيبات المتبادلة لخفضها بقيمة 30 مليار دولار من جانب كل دولة، إلى جانب تجارة السلع الزراعية وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

وعقب قمة عقدها الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأميركي دونالد ترامب في واشنطن خلال سبتمبر الماضي، اقترح الجانبان حزمة من التخفيضات المتبادلة للرسوم الجمركية بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار دولار، إلا أن الخطة لم تُحسم بعد.

وأظهر تحليل أجرته «رويترز» لبيانات الجمارك، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن مشتريات الصين من السلع الزراعية الأميركية، باستثناء فول الصويا، من المتوقع أن تسجل أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات خلال العام الجاري، رغم الاتفاق على شراء منتجات زراعية أميركية بقيمة 17 مليار دولار سنوياً حتى عام 2028.

وقال البيت الأبيض إن ترامب سيلتقي شي الخميس المقبل، على هامش اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في مدينة شنتشن.