إيطاليا تغرّم «ميتا» 887 مليون دولار

قالت الهيئة الإيطالية المعنية بحماية البيانات، أمس، إنها فرضت غرامة قدرها 805 ملايين يورو (887 مليون دولار) على شركة «ميتا بلاتفورمز»، بعد أن تبين لها أن الشركة وصلت إلى صور ومقاطع فيديو لمستخدمي نظام التشغيل «أندرويد» دون الحصول على موافقتهم أو إخطارهم بذلك. وذكرت الهيئة، في بيان، أن «ميتا» تمكنت من الوصول إلى صور ومقاطع فيديو من المعرض الشخصي لمستخدمي «أندرويد»، عبر ميزة في تطبيق «فيسبوك» تقترح محتوى من هذه الصور على المستخدمين لنشره. وأضافت أن أمام الشركة 60 يوماً لتعطيل هذه الميزة تلقائياً، وطلب موافقة المستخدمين عليها بشكل منفصل. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من «ميتا» على القرار.