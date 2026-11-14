تحقيق في ماليزيا حول احتمال تهريب رقائق ذكاء اصطناعي

أعلنت ماليزيا أمس، أنها فتحت تحقيقاً حول أحد فروع مجموعة «ميغاسبيد إنترناشونال»، التي تتخذ من سنغافورة مقراً رئيساً لها، بشأن احتمال تهريب رقائق للذكاء الاصطناعي إلى دول أخرى.

وأفادت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية، بأن شركة «سبيد ميتريكس»، الفرع المحلي لـ«ميغاسبيد»، تستأجر مراكز بيانات في ماليزيا وهي مخولة استيراد رقائق للذكاء الاصطناعي إلى البلاد دون الحاجة إلى إذن أو ترخيص.

غير أن الوزارة أشارت إلى أنه يتعين على أي شركة تود «تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو تمرير رقائق إلكترونية للذكاء الاصطناعي من أو عبر ماليزيا» الحصول على ترخيص، مؤكدة أنها لم تمنح «ميغاسبيد» أي ترخيص.

وقالت في بيان، إنها «تتعاون مع إدارة الجمارك لتحديد ما إذا كانت بعض الرقائق المستوردة إلى ماليزيا أعيد تصديرها لاحقاً إلى دول أخرى، وإن كانت عمليات إعادة التصدير هذه جرت طبقاً للقانون». وأوضحت الوزارة أنها تتعاون مع سنغافورة والولايات المتحدة، «وتدرس اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز المراقبة حيث يكون ذلك ضرورياً». كذلك تخضع شركة «ميغاسبيد» للتحقيق في سنغافورة.