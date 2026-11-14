«الديمقراطيون» يعززون مكاسبهم

فازت الديمقراطية سيندي هولشر بمنصب حاكمة ولاية كانساس الأميركية، متغلبة بفارق ضئيل على منافسها الجمهوري تاي ماسترسون، لتبقي المنصب في قبضة حزبها وتعزز سلسلة المكاسب الواسعة التي حققها الديمقراطيون على مستوى الولايات المتحدة.

وكان الديمقراطيون قد ضمنوا أغلبية مناصب حكام الولايات الأميركية للمرة الأولى منذ عقدين حتى قبل حسم السباق المتقارب في ولاية كانساس.

ورغم أن المرشحة الديمقراطية سيندي هولشر سارعت بإعلان فوزها فور انتهاء الاقتراع في الثالث من نوفمبر الجاري فإن النتيجة لم تحسم لصالحها إلا أول من أمس.

ووعدت هولشر، وهي عضوة في مجلس شيوخ الولاية، بوقف إنشاء مراكز بيانات جديدة، وتغلبت على سيل الأموال التي ضخها الجمهوريون لدعم ماسترسون، رئيس مجلس شيوخ الولاية الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري. وستخلف هولشر الحاكمة لورا كيلي، وهي ديمقراطية انتهت مدة ولايتها.