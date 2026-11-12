قتيل وأربعة جرحى بإطلاق نار في واشنطن

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بإطلاق نار في قاعة رياضية ومحيطها في العاصمة الأميركية واشنطن الخميس، وفق ما أعلن قائد الشرطة بالإنابة جيفري كارول.

وقال كارول في تصريح للصحافيين إن المشتبه به في عملية إطلاق النار عُثر عليه مصابا بعيار ناري من سلاحه، بعدما تحصّن داخل شقته الواقعة على مقربة من الموقع.

وأضاف كارول أن المشتبه به الذي لم تُكشف هويته، كان على "خلاف ما" على ما يبدو، مع جمعية مُلّاك المبنى السكني الواقع في منطقة "لوغان سيركل" على بعد 1.6 كيلومتر تقريبا إلى الشمال من البيت الأبيض.

وأوضح قائد الشرطة أن القتيل أصيب بإطلاق نار داخل القاعة الرياضية.

وأحد الجرحى الأربعة في حالة حرجة فيما لا تشكل إصابات الآخرين خطرا على حياتهم، وفق كارول.

وأعلنت شرطة واشنطن على منصة إكس أنها نشرت عناصر في الموقع. كما قامت بإجلاء بعض السكان من المنطقة، بينما طُلب من آخرين البقاء في أماكنهم.

ووقع إطلاق النار في ساعة الذروة واستدعى تدخلا واسعا للشرطة.

وكان مايكل كارني على جهاز للمشي حين دوّت الطلقات.

وقال لـ"واشنطن صن" إنه سمع "دويا"، ثم رأى شخصا ملقى على الأرض داخل الصالة مصابا في الرأس.