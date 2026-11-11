إنذارات كاذبة بوجود قنابل تربك مدارس في إيطاليا وبريطانيا وأيرلندا

شهدت ​إيطاليا اليوم الأربعاء إخلاء أكثر من 300 مدرسة عقب تلقي بلاغات ‌كاذبة بوجود قنابل ​ضمن موجة من التحذيرات المماثلة شهدتها عدة دول أوروبية، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة تهديدات وهجمات إلكترونية استهدفت متاجر ومراكز لبنوك الدم ورحلات جوية ومحطات تلفزيونية.

وقالت السلطات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا أيضا إن رسائل تهديد وصلت إلى عدد كبير من المدارس عبر البريد الإلكتروني اليوم من خارج البلاد، لكن سرعان ما تبين أنها كاذبة ولم تؤثر على سير الدراسة.

وفي إيطاليا، اضطر كثير من أولياء الأمور إلى ترك أعمالهم والإسراع نحو بوابات المدارس لاصطحاب أطفالهم.

وقالت رئيسة الوزراء ‌الإيطالية جورجا ميلوني إن الإنذارات بوجود قنابل لا تشكل أي خطر، وإن ‌الشرطة والهيئات العامة الأخرى تراقب الوضع ‌عن كثب.

وأبلغت إحدى المدارس في روما أولياء الأمور عبر تطبيق للمراسلة "أنه تم نقل جميع الطلاب إلى ​منطقة آمنة، وما ‌زالوا تحت إشراف أعضاء هيئة ​التدريس".

ووفقا لنسخة من الرسالة اطلعت عليها رويترز، حمل البريد الإلكتروني توقيع "ميخائيل أندروبوف، زعيم ولاية ميسوجينيستان".

وكان الشخص نفسه، الذي يزعم أنه صاحب الرسالة، قد أعلن مسؤوليته عن تهديدات بوجود قنابل أُرسلت عبر البريد ​الإلكتروني يوم الجمعة إلى غرف أخبار في بلغاريا وأيرلندا من بينها "سكاي نيوز" وهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية (آر تي إي).

وكانت عشرات الرحلات الجوية في أوروبا قد تلقت الأسبوع الماضي إنذارات كاذبة بوجود قنابل.