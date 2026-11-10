واشنطن تقاطع مجددا جلسة عرض سجلها أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي

قاطعت الولايات المتحدة الثلاثاء جلسة مراجعة سجلها في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة للمرة الثانية، في تجاهل غير مسبوق لعملية تخضع لها جميع الدول.

وظلت المقاعد المخصصة للولايات المتحدة خالية في المقر الأوروبي للمنظمة الدولية في جنيف، خلال ما يُعرف بـ "الاستعراض الدوري الشامل" وهي آلية تخضع لها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة، كل أربع إلى خمس سنوات.

ومع بدء الجلسة أشار رئيس مجلس حقوق الإنسان، الإندونيسي سيدارتو رضا سوريوديبورو إلى المقاعد الفارغة خلف اللوحة التي تحمل اسم الولايات المتحدة، قائلا "وفد الولايات المتحدة ليس حاضرا في القاعة".

ولم يكن غياب الولايات المتحدة مفاجئا. فقد قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد فترة وجيزة من عودته إلى البيت الأبيض في يناير2025، وقف التعاون مع مجلس حقوق الإنسان. وكانت قد قاطعت "الاستعراض الدولي الشامل" في نوفمبر الماضي.

وردا على ذلك، أرجأ المجلس آنذاك مراجعة سجل الولايات المتحدة لمدة عام، آملا أن تعود واشنطن للانخراط في آليته، من دون جدوى.

لكن وزارة الخارجية الأميركية صرحت لوكالة فرانس برس بأن الإدارة تعتبر المجلس "هيئة لا يمكن إصلاحها" و"تستهزئ بحقوق الإنسان"، ما يشير إلى أنها لن تشارك في أي من آلياته، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل.

وعدم امتثال واشنطن الكامل لهذه العملية سابقة لم تحدث من قبل.