مقتل 20 مهاجراً غرقاً قبالة السواحل اليونانية

أعلن خفر السواحل اليوناني، أمس، مقتل 20 مهاجراً، خلال اليومين الماضيين، أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة كريت، التي باتت وجهة رئيسة لطالبي الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، وأوضح خفر السواحل أن فِرَق الإنقاذ عثرت، أمس، على 12 جثة في مركب قبالة سواحل كريت، بعد انتشال ثماني جثث في وقت سابق على متن مركب آخر، بينما تم إنقاذ نحو 40 مهاجراً.

وكان خفر السواحل بدأ عملية إنقاذ طارئة، ليل السبت الماضي، بعد تلقي إشارة استغاثة من مركب في ظل رياح شديدة وأوضاع صعبة في البحر، وباتت جزيرة كريت قبلة رئيسة للمهاجرين سعياً للوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر المسار البحري المحفوف بالمخاطر.