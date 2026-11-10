الصين تُمدد الهدنة التجارية مع أميركا

أعلنت الصين، أمس، أنها ستواصل تعليق فرض الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأميركية لمدة شهرين آخرين.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الرسوم الجمركية، البالغة 24%، سيستمر تعليقها، في حين تبقى الرسوم الجمركية البالغة 10% سارية.

وفرضت الصين رسوماً بواقع 24% للمرة الأولى، في أبريل 2025، على واردات أميركية معينة، لكن تم تعليقها لفترة قصيرة بعد جولات عدة من المفاوضات، ثم توصل الرئيسان الأميركي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينغ، إلى هدنة تجارية أوسع في بوسان خلال أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب وشي للمرة الثالثة، خلال العام الجاري، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، التي تستضيفها مدينة شنتشن الصينية الأسبوع المقبل.