دلهي: الدراسة «أونلاين» بسبب تلوث الهواء

أمرت السلطات الهندية المدارس في مدينة دلهي والمناطق المحيطة بها بتقديم الدراسة عبر الإنترنت، كما حثّت السكان على العمل من المنزل، في محاولة للحد من التعرض لمستويات التلوث المرتفعة قبل الاحتفالات السنوية التي عادة ما تشهد استخداماً واسعاً للألعاب النارية، ما يؤدي إلى تفاقم جودة الهواء بشكل أكبر، وذكرت وسائل إعلام أن «آي كيو إير» صنفت نيودلهي في المركز الأول بين المدن الكبرى الأكثر تلوثاً في العالم، بعدما بلغ مؤشر جودة الهواء وفق المقياس الأميركي 581، فيما بلغ مؤشر جودة الهواء في دلهي وفق بيانات المجلس المركزي الهندي لمكافحة التلوث 363 ليقع ضمن فئة «سيئ جداً»، وجاء تفاوت الأرقام بين المؤشرين نظراً إلى استخدام الجهتين مقاييس مختلفة.