ارتفاع مخاطر انتشار إنفلونزا الطيور في ألمانيا

يتسارع انتشار إنفلونزا الطيور مجدداً في ألمانيا مع انخفاض درجات الحرارة وبدء موسم هجرة الطيور. وبعد فترة من الهدوء النسبي حتى سبتمبر الماضي، عادت الإصابات بين الطيور البرية وفي مزارع الدواجن إلى الارتفاع منذ أكتوبر الماضي، حسبما قالت متحدثة باسم معهد «فريدريش لوفلر» في جرايفسفالد. وأضافت المتحدثة: «هذا لا ينطبق على ألمانيا وحدها، بل على أوروبا بأكملها». ورفع المعهد البحثي الألماني المسؤول عن صحة الحيوان، في أحدث تقييم للمخاطر نشره مؤخراً، مستويات تقييم عدد من المخاطر درجة واحدة. وبحسب التقييم الجديد، أصبح خطر انتقال الفيروس وانتشاره واستمرار انتقاله بين الطيور البرية في ألمانيا مرتفعاً.