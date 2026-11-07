استطلاع: معظم الألمان مستعدون لأعباء مؤقتة مقابل الإصلاحات

أظهر استطلاع للرأي أن معظم سكان ألمانيا مستعدون لقبول أعباء شخصية مؤقتة، مقابل تنفيذ إصلاحات اجتماعية مستدامة على المدى الطويل. فقد أجاب 41% من أصل 5000 شخص بالغ شملهم الاستطلاع، الذي أجراه معهد «سيفي» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من الرابطة الألمانية لصناعة الكهرباء والصناعات الرقمية، بأنهم يقبلون ذلك.

وبحسب الاستطلاع، تسجل الفئة العمرية بين 30 و39 عاماً أعلى نسبة استعداد، حيث أعرب 56% من أفرادها عن قبولهم تحمُّل أعباء مؤقتة في إطار تنفيذ إصلاحات من هذا النوع، فيما بلغت النسبة 46% بين الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً، بينما سجلت أدنى نسبة تأييد لدى الفئة العمرية بين 40 و49 عاماً، بواقع 24%.

في المقابل، يسود توافق واسع بين مختلف الفئات العمرية على حاجة البلاد إلى إصلاحات سياسية شاملة، وليس فقط من أجل ضمان استدامة أنظمة الضمان الاجتماعي على المديين المتوسط والطويل، حيث يرى 83% من المشاركين في الاستطلاع ذلك، في حين تصدرت المطالبة بخفض البيروقراطية قائمة مطالب المشاركين، بنسبة 44%.