قاضية توقف مشروع ترامب لبناء «قوس النصر»

أوقفت قاضية فيدرالية أميركية، مشروعاً ضخماً لبناء قوس نصر في واشنطن، كان يرغب فيه الرئيس دونالد ترامب، بعيد حصول المشروع على الضوء الأخضر من لجنة للتخطيط العمراني.

وقررت قاضية المحكمة الجزئية تانيا تشوتكان، منع إدارة ترامب من البدء في بناء القوس لمدة أسبوعين، وهي الفترة التي ستخصصها المحكمة للنظر في الطعون المقدمة ضد قانونية المشروع.

ومن شأن القوس، بأبعاده الضخمة، أن يحجب الرؤية بين نصب لينكولن التذكاري، أحد المعالم التاريخية في واشنطن، ومقبرة أرلينغتون الوطنية التي تضم رفات مئات الآلاف من العسكريين الأميركيين.

وكان محاربون قدامى شاركوا في حرب فيتنام، رفعوا دعوى قضائية ضد بناء هذا الصرح.